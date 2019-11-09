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الواحدة بـ 8 أضعاف .. "سبق" تقتحم أوكار سوق سوداء تذاكر "الهلال وأوراوا"

يمنحون ضماناً للدخول أو الاسترداد .. وجماهير زرقاء تتعجب من نفادها بعد دقيقتين!

قفزت أسعار تذاكر مباراة ذهاب نهائي أبطال آسيا بين فريقَي الهلال وأوراوا، التي ستُقام مساء اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود؛ لتصل أسعار تذاكر الأفراد فئة الـ 50 ريالاً، إلى 400 ريال، صعوداً في السوق السوداء التي تنتعش بشكلٍ كبيرٍ في مثل هذه المناسبات الجماهرية.

"سبق" اقتحمت السوق السوداء وفاوضت عدداً من السماسرة؛ حيث تمّ عرض التذكرة الواحدة التي تبلغ قيمتها 50 ريالاً في موقع صلة بـ400 ريال، مع منح ضمانات الدخول أو استرداد المبلغ في حال حدث أمر قد يمنع ذلك.

وطالبت إدارة نادي الهلال، شركة صلة، بإلغاء تذاكر النهائي الآسيوي المعروضة في السوق السوداء عبر المنصات الإلكترونية خوفاً من مضاعفة أسعارها.

يُشار إلى أن هناك بنداً في أحكام الشراء في موقع تذاكر الهلال يمنع نقل ملكية التذاكر لأشخاص آخرين، ولا يسمح ببيع التذاكر بطريقة غير نظامية.

ومنذ نفاد التذاكر امتلأ موقع "حراج" بعديد من المعرّفات التي طرحت التذاكر بأسعار فلكية مضاعفة لسعرها الأصلي أربع وخمس مرات وأبدى عددٌ من الجماهير الزرقاء تذمّرهم مما حدث، حيث استغربت من سرعة النفاد للتذاكر، حيث كتب المغرّد عبدالله السبيّل: "التأخير في طرح التذاكر ونفادها خلال دقيقتين يطرح أكثر من علامة استفهام"، فيما كتب المغرّد أبو نورة: "ما حدث مهزلة".

يُذكر أن ملعب جامعة الملك سعود، الذي سيحتضن النهائي القاري، يتسع لنحو 25 ألف متفرج حيث تحتوي الدرجتان الثانية والثالثة قرابة 22 ألف مقعد فيما يبلغ عدد مقاعد الدرجة الأولى ألفي مقعد، إضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والإعلاميين وذوي الإعاقة.

وبلغ سعر المنصة الفضية أفراداً وعائلات في مباراة الهلال وأوراوا الياباني 1800 ريال، و2500 ذهبية أفراداً وعائلات، و3 آلاف ريال بلاتينية أفراداً وعائلات، فيما وصل سعر البلاتينية "أفراد بلس" إلى 5 آلاف ريال.

وأوضحت شركة صلة الرياضية أن القسم A مخصص للفريق الضيف في مباراة الهلال وأوراوا، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة له 300 ريال.

الهلال أوراوا ملعب جامعة الملك سعود بالرياض نهائي أبطال آسيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الواحدة بـ 8 أضعاف .. "سبق" تقتحم أوكار سوق سوداء تذاكر "الهلال وأوراوا"
سبق

قفزت أسعار تذاكر مباراة ذهاب نهائي أبطال آسيا بين فريقَي الهلال وأوراوا، التي ستُقام مساء اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود؛ لتصل أسعار تذاكر الأفراد فئة الـ 50 ريالاً، إلى 400 ريال، صعوداً في السوق السوداء التي تنتعش بشكلٍ كبيرٍ في مثل هذه المناسبات الجماهرية.

"سبق" اقتحمت السوق السوداء وفاوضت عدداً من السماسرة؛ حيث تمّ عرض التذكرة الواحدة التي تبلغ قيمتها 50 ريالاً في موقع صلة بـ400 ريال، مع منح ضمانات الدخول أو استرداد المبلغ في حال حدث أمر قد يمنع ذلك.

وطالبت إدارة نادي الهلال، شركة صلة، بإلغاء تذاكر النهائي الآسيوي المعروضة في السوق السوداء عبر المنصات الإلكترونية خوفاً من مضاعفة أسعارها.

يُشار إلى أن هناك بنداً في أحكام الشراء في موقع تذاكر الهلال يمنع نقل ملكية التذاكر لأشخاص آخرين، ولا يسمح ببيع التذاكر بطريقة غير نظامية.

ومنذ نفاد التذاكر امتلأ موقع "حراج" بعديد من المعرّفات التي طرحت التذاكر بأسعار فلكية مضاعفة لسعرها الأصلي أربع وخمس مرات وأبدى عددٌ من الجماهير الزرقاء تذمّرهم مما حدث، حيث استغربت من سرعة النفاد للتذاكر، حيث كتب المغرّد عبدالله السبيّل: "التأخير في طرح التذاكر ونفادها خلال دقيقتين يطرح أكثر من علامة استفهام"، فيما كتب المغرّد أبو نورة: "ما حدث مهزلة".

يُذكر أن ملعب جامعة الملك سعود، الذي سيحتضن النهائي القاري، يتسع لنحو 25 ألف متفرج حيث تحتوي الدرجتان الثانية والثالثة قرابة 22 ألف مقعد فيما يبلغ عدد مقاعد الدرجة الأولى ألفي مقعد، إضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والإعلاميين وذوي الإعاقة.

وبلغ سعر المنصة الفضية أفراداً وعائلات في مباراة الهلال وأوراوا الياباني 1800 ريال، و2500 ذهبية أفراداً وعائلات، و3 آلاف ريال بلاتينية أفراداً وعائلات، فيما وصل سعر البلاتينية "أفراد بلس" إلى 5 آلاف ريال.

وأوضحت شركة صلة الرياضية أن القسم A مخصص للفريق الضيف في مباراة الهلال وأوراوا، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة له 300 ريال.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
11:23 AM

الواحدة بـ 8 أضعاف .. "سبق" تقتحم أوكار سوق سوداء تذاكر "الهلال وأوراوا"

يمنحون ضماناً للدخول أو الاسترداد .. وجماهير زرقاء تتعجب من نفادها بعد دقيقتين!

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قاسم الخبراني - الرياض
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5,726

قفزت أسعار تذاكر مباراة ذهاب نهائي أبطال آسيا بين فريقَي الهلال وأوراوا، التي ستُقام مساء اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود؛ لتصل أسعار تذاكر الأفراد فئة الـ 50 ريالاً، إلى 400 ريال، صعوداً في السوق السوداء التي تنتعش بشكلٍ كبيرٍ في مثل هذه المناسبات الجماهرية.

"سبق" اقتحمت السوق السوداء وفاوضت عدداً من السماسرة؛ حيث تمّ عرض التذكرة الواحدة التي تبلغ قيمتها 50 ريالاً في موقع صلة بـ400 ريال، مع منح ضمانات الدخول أو استرداد المبلغ في حال حدث أمر قد يمنع ذلك.

وطالبت إدارة نادي الهلال، شركة صلة، بإلغاء تذاكر النهائي الآسيوي المعروضة في السوق السوداء عبر المنصات الإلكترونية خوفاً من مضاعفة أسعارها.

يُشار إلى أن هناك بنداً في أحكام الشراء في موقع تذاكر الهلال يمنع نقل ملكية التذاكر لأشخاص آخرين، ولا يسمح ببيع التذاكر بطريقة غير نظامية.

ومنذ نفاد التذاكر امتلأ موقع "حراج" بعديد من المعرّفات التي طرحت التذاكر بأسعار فلكية مضاعفة لسعرها الأصلي أربع وخمس مرات وأبدى عددٌ من الجماهير الزرقاء تذمّرهم مما حدث، حيث استغربت من سرعة النفاد للتذاكر، حيث كتب المغرّد عبدالله السبيّل: "التأخير في طرح التذاكر ونفادها خلال دقيقتين يطرح أكثر من علامة استفهام"، فيما كتب المغرّد أبو نورة: "ما حدث مهزلة".

يُذكر أن ملعب جامعة الملك سعود، الذي سيحتضن النهائي القاري، يتسع لنحو 25 ألف متفرج حيث تحتوي الدرجتان الثانية والثالثة قرابة 22 ألف مقعد فيما يبلغ عدد مقاعد الدرجة الأولى ألفي مقعد، إضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والإعلاميين وذوي الإعاقة.

وبلغ سعر المنصة الفضية أفراداً وعائلات في مباراة الهلال وأوراوا الياباني 1800 ريال، و2500 ذهبية أفراداً وعائلات، و3 آلاف ريال بلاتينية أفراداً وعائلات، فيما وصل سعر البلاتينية "أفراد بلس" إلى 5 آلاف ريال.

وأوضحت شركة صلة الرياضية أن القسم A مخصص للفريق الضيف في مباراة الهلال وأوراوا، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة له 300 ريال.

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