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"شاومي" تطلق أول هاتف اقتصادي في العالم مزود بسرعات فائقة

سواء من جهة المعالج أو من ناحية دعمه لاتصالات الجيل الخامس

أطلقت شركة "شاومي" الصينية الرائدة أول هاتف اقتصادي في العالم، مزود بسرعات فائقة، سواء من جهة المعالج أو من ناحية دعمه لاتصالات الجيل الخامس.

ووصف موقع "جي إس إم آرينا" هاتف "شاومي مي 11 لايت" بأنه الهاتف الاقتصادي الأكثر تميزًا لهذا العام.

وزودت "شاومي" هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراغون 780 جي" فائق السرعة بسرعة 2.4 غيغاهرتز، علاوة على دعمه تقنيات الجيل الخامس للاتصالات ونقل البيانات.

وقالت شاومي: إن هاتفها "مي 11 لايت" سيكون سعره أفضل سعر هاتف ذكي يدعم تقنيات "الجيل الخامس" للاتصالات.

ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.55 بوصة بدقة "فل إتش دي بلس"، وكاميرا أمامية في الزاوية اليسرى العليا للشاشة، بدقة 16 ميغابيكسل.

كما يضم الهاتف أيضًا معالج رسوميات من نوع "أدرينو 642"، وكاميرات خلفية بدقة 64 ميغابيكسل و8 ميغابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابيكسل.

ويأتي هاتف "شاومي مي 11 لايت" ببطارية بقدرة 4250 ميللي أمبير في الساعة، وقدرة شحن سريعة تبلع 33 وات.

ويأتي الهاتف بألوان الأسود أو الوردي أو الأزرق أو الأخضر، وبذاكرة وصول عشوائي ما بين 6 إلى 8 غيغابايت وذاكرة داخلية تبدأ من 64 غيغابايت حتى 128 غيغابايت، وسعر يبدأ من 299 يورو إلى 369 يورو.

شركة شاومي الصينية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"شاومي" تطلق أول هاتف اقتصادي في العالم مزود بسرعات فائقة
سبق

أطلقت شركة "شاومي" الصينية الرائدة أول هاتف اقتصادي في العالم، مزود بسرعات فائقة، سواء من جهة المعالج أو من ناحية دعمه لاتصالات الجيل الخامس.

ووصف موقع "جي إس إم آرينا" هاتف "شاومي مي 11 لايت" بأنه الهاتف الاقتصادي الأكثر تميزًا لهذا العام.

وزودت "شاومي" هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراغون 780 جي" فائق السرعة بسرعة 2.4 غيغاهرتز، علاوة على دعمه تقنيات الجيل الخامس للاتصالات ونقل البيانات.

وقالت شاومي: إن هاتفها "مي 11 لايت" سيكون سعره أفضل سعر هاتف ذكي يدعم تقنيات "الجيل الخامس" للاتصالات.

ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.55 بوصة بدقة "فل إتش دي بلس"، وكاميرا أمامية في الزاوية اليسرى العليا للشاشة، بدقة 16 ميغابيكسل.

كما يضم الهاتف أيضًا معالج رسوميات من نوع "أدرينو 642"، وكاميرات خلفية بدقة 64 ميغابيكسل و8 ميغابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابيكسل.

ويأتي هاتف "شاومي مي 11 لايت" ببطارية بقدرة 4250 ميللي أمبير في الساعة، وقدرة شحن سريعة تبلع 33 وات.

ويأتي الهاتف بألوان الأسود أو الوردي أو الأزرق أو الأخضر، وبذاكرة وصول عشوائي ما بين 6 إلى 8 غيغابايت وذاكرة داخلية تبدأ من 64 غيغابايت حتى 128 غيغابايت، وسعر يبدأ من 299 يورو إلى 369 يورو.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
11:05 AM

"شاومي" تطلق أول هاتف اقتصادي في العالم مزود بسرعات فائقة

سواء من جهة المعالج أو من ناحية دعمه لاتصالات الجيل الخامس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة "شاومي" الصينية الرائدة أول هاتف اقتصادي في العالم، مزود بسرعات فائقة، سواء من جهة المعالج أو من ناحية دعمه لاتصالات الجيل الخامس.

ووصف موقع "جي إس إم آرينا" هاتف "شاومي مي 11 لايت" بأنه الهاتف الاقتصادي الأكثر تميزًا لهذا العام.

وزودت "شاومي" هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراغون 780 جي" فائق السرعة بسرعة 2.4 غيغاهرتز، علاوة على دعمه تقنيات الجيل الخامس للاتصالات ونقل البيانات.

وقالت شاومي: إن هاتفها "مي 11 لايت" سيكون سعره أفضل سعر هاتف ذكي يدعم تقنيات "الجيل الخامس" للاتصالات.

ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.55 بوصة بدقة "فل إتش دي بلس"، وكاميرا أمامية في الزاوية اليسرى العليا للشاشة، بدقة 16 ميغابيكسل.

كما يضم الهاتف أيضًا معالج رسوميات من نوع "أدرينو 642"، وكاميرات خلفية بدقة 64 ميغابيكسل و8 ميغابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابيكسل.

ويأتي هاتف "شاومي مي 11 لايت" ببطارية بقدرة 4250 ميللي أمبير في الساعة، وقدرة شحن سريعة تبلع 33 وات.

ويأتي الهاتف بألوان الأسود أو الوردي أو الأزرق أو الأخضر، وبذاكرة وصول عشوائي ما بين 6 إلى 8 غيغابايت وذاكرة داخلية تبدأ من 64 غيغابايت حتى 128 غيغابايت، وسعر يبدأ من 299 يورو إلى 369 يورو.

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