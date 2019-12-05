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بالصور .. "مدني طبرجل" يحرر يد طفلة علقت في "فرامة لحم"

"الضويحي": قام الفريق الطبي بالمستشفى بإسعافها وهي بصحة جيدة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل، مساء اليوم الخميس، من تحرير يد طفلة علقت داخل "فرامة لحم" باستخدام معدات مخصصة وبالتعاون مع أطباء مستشفى طبرجل العام.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل باشرت بلاغًا عبارة عن احتجاز يد طفلة من الجنسية السورية داخل فرامة لحوم؛ حيث نقلت الحالة إلى طوارئ مستشفى طبرجل العام.

وأضاف النقيب "الضويحي" أنه تم استخدام معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحالات، حتى تمكنوا وبفضل الله من فك يد الطفلة، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى طبرجل العام إسعاف الحالة، وهي بصحة جيدة.

ودعا الضويحي المواطنين والمقيمين إلى مراقبة أطفالهم ومنعهم من التواجد في الأماكن التي تحوي مثل هذه الآلات في المنازل؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

الدفاع المدني مدني طبرجل طبرجل الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. "مدني طبرجل" يحرر يد طفلة علقت في "فرامة لحم"
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل، مساء اليوم الخميس، من تحرير يد طفلة علقت داخل "فرامة لحم" باستخدام معدات مخصصة وبالتعاون مع أطباء مستشفى طبرجل العام.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل باشرت بلاغًا عبارة عن احتجاز يد طفلة من الجنسية السورية داخل فرامة لحوم؛ حيث نقلت الحالة إلى طوارئ مستشفى طبرجل العام.

وأضاف النقيب "الضويحي" أنه تم استخدام معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحالات، حتى تمكنوا وبفضل الله من فك يد الطفلة، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى طبرجل العام إسعاف الحالة، وهي بصحة جيدة.

ودعا الضويحي المواطنين والمقيمين إلى مراقبة أطفالهم ومنعهم من التواجد في الأماكن التي تحوي مثل هذه الآلات في المنازل؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
09:12 PM

بالصور .. "مدني طبرجل" يحرر يد طفلة علقت في "فرامة لحم"

"الضويحي": قام الفريق الطبي بالمستشفى بإسعافها وهي بصحة جيدة

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فهد الغبيوي - الجوف
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تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل، مساء اليوم الخميس، من تحرير يد طفلة علقت داخل "فرامة لحم" باستخدام معدات مخصصة وبالتعاون مع أطباء مستشفى طبرجل العام.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل باشرت بلاغًا عبارة عن احتجاز يد طفلة من الجنسية السورية داخل فرامة لحوم؛ حيث نقلت الحالة إلى طوارئ مستشفى طبرجل العام.

وأضاف النقيب "الضويحي" أنه تم استخدام معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحالات، حتى تمكنوا وبفضل الله من فك يد الطفلة، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى طبرجل العام إسعاف الحالة، وهي بصحة جيدة.

ودعا الضويحي المواطنين والمقيمين إلى مراقبة أطفالهم ومنعهم من التواجد في الأماكن التي تحوي مثل هذه الآلات في المنازل؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

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