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شاهد.. "المعهد الإسلامي" بجامعة الإمام يقيم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 89 بجيبوتي

ضمن فعاليات احتفال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، شارك المعهد الإسلامي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جيبوتي بجناح خاص في حفل استقبال الوفود المهنئة الذي أقامته السفارة بفندق كمبينسكي جيبوتي.

بدأت فقرات الحفل بالسلام الوطني السعودي ثم كلمة لراعي الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، أعرب من خلالها عن شكره وتقديره للحضور الكرام لاستجابتهم الدعوة، وبيّن دور المملكة الريادي في الشرق الأوسط سياسيًا واقتصاديًا، ومكانتها العالمية والتطور الكبير الذي حدث خلال 89 عامًا التي مضت.

واستعرض السفير بعض إنجازات المملكة في شتى المجالات، مشيدًا بعمق العلاقات السعودية الجيبوتية وقوتها، وعبّر فيها عن سعادته بتلك المناسبة، وذكر بعض إنجازات حكومة خادم الحرمين الشريفين في شتى المجالات ومنها جهودها الإغاثية حول العالم، وتطرق في كلمته إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المملكة وجيبوتي.

صاحب الحفل إقامة جناح يضم معرضًا للمعهد الإسلامي في جيبوتي الذي يبيّن جهود الجامعة والمعهد في نشر علوم اللغة العربية والشرعية وكل العلوم، بالإضافة إلى حضارة المملكة، وهدايا تذكارية تم توزيعها للضيوف.

حضر الحفل وزير الشؤون الدينية في جيبوتي، وعددٌ كبيرٌ من الوزراء والمسؤولين في حكومة جيبوتي، والسفراء المعتمدون وأعضاء السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال والمنظمات العاملة في جيبوتي إلى مشاركة أبناء البعثة السعودية في جيبوتي.

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شاهد.. "المعهد الإسلامي" بجامعة الإمام يقيم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 89 بجيبوتي
سبق

ضمن فعاليات احتفال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، شارك المعهد الإسلامي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جيبوتي بجناح خاص في حفل استقبال الوفود المهنئة الذي أقامته السفارة بفندق كمبينسكي جيبوتي.

بدأت فقرات الحفل بالسلام الوطني السعودي ثم كلمة لراعي الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، أعرب من خلالها عن شكره وتقديره للحضور الكرام لاستجابتهم الدعوة، وبيّن دور المملكة الريادي في الشرق الأوسط سياسيًا واقتصاديًا، ومكانتها العالمية والتطور الكبير الذي حدث خلال 89 عامًا التي مضت.

واستعرض السفير بعض إنجازات المملكة في شتى المجالات، مشيدًا بعمق العلاقات السعودية الجيبوتية وقوتها، وعبّر فيها عن سعادته بتلك المناسبة، وذكر بعض إنجازات حكومة خادم الحرمين الشريفين في شتى المجالات ومنها جهودها الإغاثية حول العالم، وتطرق في كلمته إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المملكة وجيبوتي.

صاحب الحفل إقامة جناح يضم معرضًا للمعهد الإسلامي في جيبوتي الذي يبيّن جهود الجامعة والمعهد في نشر علوم اللغة العربية والشرعية وكل العلوم، بالإضافة إلى حضارة المملكة، وهدايا تذكارية تم توزيعها للضيوف.

حضر الحفل وزير الشؤون الدينية في جيبوتي، وعددٌ كبيرٌ من الوزراء والمسؤولين في حكومة جيبوتي، والسفراء المعتمدون وأعضاء السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال والمنظمات العاملة في جيبوتي إلى مشاركة أبناء البعثة السعودية في جيبوتي.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
10:41 PM

شاهد.. "المعهد الإسلامي" بجامعة الإمام يقيم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 89 بجيبوتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن فعاليات احتفال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، شارك المعهد الإسلامي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جيبوتي بجناح خاص في حفل استقبال الوفود المهنئة الذي أقامته السفارة بفندق كمبينسكي جيبوتي.

بدأت فقرات الحفل بالسلام الوطني السعودي ثم كلمة لراعي الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، أعرب من خلالها عن شكره وتقديره للحضور الكرام لاستجابتهم الدعوة، وبيّن دور المملكة الريادي في الشرق الأوسط سياسيًا واقتصاديًا، ومكانتها العالمية والتطور الكبير الذي حدث خلال 89 عامًا التي مضت.

واستعرض السفير بعض إنجازات المملكة في شتى المجالات، مشيدًا بعمق العلاقات السعودية الجيبوتية وقوتها، وعبّر فيها عن سعادته بتلك المناسبة، وذكر بعض إنجازات حكومة خادم الحرمين الشريفين في شتى المجالات ومنها جهودها الإغاثية حول العالم، وتطرق في كلمته إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المملكة وجيبوتي.

صاحب الحفل إقامة جناح يضم معرضًا للمعهد الإسلامي في جيبوتي الذي يبيّن جهود الجامعة والمعهد في نشر علوم اللغة العربية والشرعية وكل العلوم، بالإضافة إلى حضارة المملكة، وهدايا تذكارية تم توزيعها للضيوف.

حضر الحفل وزير الشؤون الدينية في جيبوتي، وعددٌ كبيرٌ من الوزراء والمسؤولين في حكومة جيبوتي، والسفراء المعتمدون وأعضاء السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال والمنظمات العاملة في جيبوتي إلى مشاركة أبناء البعثة السعودية في جيبوتي.

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