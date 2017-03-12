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شاهد.. أسراب الحمام تحلّق حول الكعبة المشرفة

بشكل دائري في منظر رباني بديع يسر الناظرين

وثّق أحد زوار المسجد الحرام، مقطع فيديو يظهر فيه أسراب من الحمام وهو يحلق حول الكعبة المشرفة بشكل دائري كما يطوف الحجاج والمعتمرون حول الكعبة.

وأظهر المقطع؛ أسراب الحمام وهو يحلق فوق المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة بشكل دائري، في منظر رباني بديع يسر الناظرين.

وبحسب المعلومات فإن الحمام لا يتخذ مكانًا للتعشيش أو المبيت داخل الحرم المكي الشريف، ويحظى بمعاملة خاصة ولا يجوز لأي أحد قتله أو إخافته أو تنفيره أو تكسير بيضه بغرض طرد العش من محيط المسجد الحرام.

ويُطلق على أسراب الحمام تلك العديد من الأسماء منها، "روفان وهو نهر من أنهار الجنة"، ويطلق عليه أيضًا الحمام المكي وحمام رب البيت وحمام الحمى.

المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أسراب الحمام تحلّق حول الكعبة المشرفة
سبق

وثّق أحد زوار المسجد الحرام، مقطع فيديو يظهر فيه أسراب من الحمام وهو يحلق حول الكعبة المشرفة بشكل دائري كما يطوف الحجاج والمعتمرون حول الكعبة.

وأظهر المقطع؛ أسراب الحمام وهو يحلق فوق المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة بشكل دائري، في منظر رباني بديع يسر الناظرين.

وبحسب المعلومات فإن الحمام لا يتخذ مكانًا للتعشيش أو المبيت داخل الحرم المكي الشريف، ويحظى بمعاملة خاصة ولا يجوز لأي أحد قتله أو إخافته أو تنفيره أو تكسير بيضه بغرض طرد العش من محيط المسجد الحرام.

ويُطلق على أسراب الحمام تلك العديد من الأسماء منها، "روفان وهو نهر من أنهار الجنة"، ويطلق عليه أيضًا الحمام المكي وحمام رب البيت وحمام الحمى.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:30 PM

شاهد.. أسراب الحمام تحلّق حول الكعبة المشرفة

بشكل دائري في منظر رباني بديع يسر الناظرين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
5,366

وثّق أحد زوار المسجد الحرام، مقطع فيديو يظهر فيه أسراب من الحمام وهو يحلق حول الكعبة المشرفة بشكل دائري كما يطوف الحجاج والمعتمرون حول الكعبة.

وأظهر المقطع؛ أسراب الحمام وهو يحلق فوق المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة بشكل دائري، في منظر رباني بديع يسر الناظرين.

وبحسب المعلومات فإن الحمام لا يتخذ مكانًا للتعشيش أو المبيت داخل الحرم المكي الشريف، ويحظى بمعاملة خاصة ولا يجوز لأي أحد قتله أو إخافته أو تنفيره أو تكسير بيضه بغرض طرد العش من محيط المسجد الحرام.

ويُطلق على أسراب الحمام تلك العديد من الأسماء منها، "روفان وهو نهر من أنهار الجنة"، ويطلق عليه أيضًا الحمام المكي وحمام رب البيت وحمام الحمى.

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