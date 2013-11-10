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أحمد بن سلطان للهلاليين: "انتهى شوط وبقي آخر في اليابان"

وصف هذا العام بـ "سنة الهلال"

قال عضو شرف نادي الهلال الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، إن الهلال لم يحقق شيئًا حتى الآن، بالنسبة لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأضاف الأمير أحمد: "نعم كسبنا أوراوا الياباني في شوط أول، وبقي شوط آخر هناك في اليابان، لم يحسم اللقب بعد، لذا على اللاعبين أخذ الحيطة والحذر".

وعن مستوى اللاعبين قال عضو الشرف الهلالي "البارز": كانوا رجالاً، كانوا في الموعد، وثقتنا بهم تتجدد، وإن شاء الله هذي السنة هي سنة الهلال".

يُذكر أن الهلال السعودي قد كسب نظيره أوراوا الياباني بهدف "كاريلو" دون مقابل في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، واضعًا قدمًا نحو تحقيق اللقب الآسيوي.

الأمير أحمد بن سلطان الهلال أوراوا الياباني نهائي دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا نهائي أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أحمد بن سلطان للهلاليين: "انتهى شوط وبقي آخر في اليابان"
سبق

قال عضو شرف نادي الهلال الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، إن الهلال لم يحقق شيئًا حتى الآن، بالنسبة لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأضاف الأمير أحمد: "نعم كسبنا أوراوا الياباني في شوط أول، وبقي شوط آخر هناك في اليابان، لم يحسم اللقب بعد، لذا على اللاعبين أخذ الحيطة والحذر".

وعن مستوى اللاعبين قال عضو الشرف الهلالي "البارز": كانوا رجالاً، كانوا في الموعد، وثقتنا بهم تتجدد، وإن شاء الله هذي السنة هي سنة الهلال".

يُذكر أن الهلال السعودي قد كسب نظيره أوراوا الياباني بهدف "كاريلو" دون مقابل في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، واضعًا قدمًا نحو تحقيق اللقب الآسيوي.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
11:33 PM

أحمد بن سلطان للهلاليين: "انتهى شوط وبقي آخر في اليابان"

وصف هذا العام بـ "سنة الهلال"

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أحمد سرور - الرياض
7
8,080

قال عضو شرف نادي الهلال الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، إن الهلال لم يحقق شيئًا حتى الآن، بالنسبة لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأضاف الأمير أحمد: "نعم كسبنا أوراوا الياباني في شوط أول، وبقي شوط آخر هناك في اليابان، لم يحسم اللقب بعد، لذا على اللاعبين أخذ الحيطة والحذر".

وعن مستوى اللاعبين قال عضو الشرف الهلالي "البارز": كانوا رجالاً، كانوا في الموعد، وثقتنا بهم تتجدد، وإن شاء الله هذي السنة هي سنة الهلال".

يُذكر أن الهلال السعودي قد كسب نظيره أوراوا الياباني بهدف "كاريلو" دون مقابل في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، واضعًا قدمًا نحو تحقيق اللقب الآسيوي.

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