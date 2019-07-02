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وزير خارجية باكستان وسفيرها بالرياض يشكران السعودية على إدراج بلدهما بـ"طريق مكة"

أكدا أن المبادرة تقدم التسهيلات للحجاج لإنهاء الإجراءات القانونية قبل توجههم للمملكة

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وسفير باكستان لدى المملكة، عن شكرهما وتقديرهما للمملكة العربية السعودية على إدراج باكستان ضمن مبادرة الطريق إلى مكة.

وفي التفاصيل، قال الوزير الباكستاني "قريشي" في بيان صحفي اليوم: إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان طلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال زيارة سموه لباكستان مؤخراً إدراج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة.

وأضاف أن هذه المبادرة ستقدم التسهيلات للحجاج الباكستانيين هذا العام، بما في ذلك إنهاء الإجراءات القانونية من باكستان قبل توجههم إلى المملكة.

وأوضح أن مشروع مبادرة مكة سيوفر أعلى قدر من التسهيلات وأفضل الخدمات للحجاج الباكستانيين.

ومن جهته، أشاد سفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، بتطبيق مبادرة طريق مكة خلال هذا العام في جمهورية باكستان الإسلامية، مبيناً أنها إحدى المبادرات الرائدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهدف خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل حركة سفر الحجاج من بلدانهم حتى قدومهم للأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السفير الباكستاني لدى المملكة لوكالة الأنباء السعودية، موضحاً أن مبادرة طريق مكة تطبق لأول مرة في باكستان هذا العام، ومن المتوقع أن يستفيد منها الحجاج الباكستانيون من مطار إسلام أباد الدولي.

وقال السفير الباكستاني: إن تطبيق مبادرة طريق مكة في باكستان جاء بناءً على طلب الحكومة الباكستانية خلال الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان مؤخراً، حيث تقرر أن تمتد هذه المبادرة إلى الحجاج الباكستانيين هذا العام.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات سفر الحجاج من المطار وفق آلية منظمة تسهل عليهم السفر إلى الأراضي المقدسة دون الحاجة إلى المرور بعمليات أخرى في المملكة حين وصولهم.

وأكد أن الحكومة الباكستانية تشعر بالفخر لكونها جزءاً من هذه المبادرة والجهد الجماعي الرائع الذي يهدف إلى تسهيل حركة سير الحجاج أثناء قدومهم إلى المملكة، وذلك بتخفيف الزحام وتقليص وقتهم في توثيق البيانات في المطارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير خارجية باكستان وسفيرها بالرياض يشكران السعودية على إدراج بلدهما بـ"طريق مكة"
سبق

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وسفير باكستان لدى المملكة، عن شكرهما وتقديرهما للمملكة العربية السعودية على إدراج باكستان ضمن مبادرة الطريق إلى مكة.

وفي التفاصيل، قال الوزير الباكستاني "قريشي" في بيان صحفي اليوم: إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان طلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال زيارة سموه لباكستان مؤخراً إدراج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة.

وأضاف أن هذه المبادرة ستقدم التسهيلات للحجاج الباكستانيين هذا العام، بما في ذلك إنهاء الإجراءات القانونية من باكستان قبل توجههم إلى المملكة.

وأوضح أن مشروع مبادرة مكة سيوفر أعلى قدر من التسهيلات وأفضل الخدمات للحجاج الباكستانيين.

ومن جهته، أشاد سفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، بتطبيق مبادرة طريق مكة خلال هذا العام في جمهورية باكستان الإسلامية، مبيناً أنها إحدى المبادرات الرائدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهدف خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل حركة سفر الحجاج من بلدانهم حتى قدومهم للأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السفير الباكستاني لدى المملكة لوكالة الأنباء السعودية، موضحاً أن مبادرة طريق مكة تطبق لأول مرة في باكستان هذا العام، ومن المتوقع أن يستفيد منها الحجاج الباكستانيون من مطار إسلام أباد الدولي.

وقال السفير الباكستاني: إن تطبيق مبادرة طريق مكة في باكستان جاء بناءً على طلب الحكومة الباكستانية خلال الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان مؤخراً، حيث تقرر أن تمتد هذه المبادرة إلى الحجاج الباكستانيين هذا العام.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات سفر الحجاج من المطار وفق آلية منظمة تسهل عليهم السفر إلى الأراضي المقدسة دون الحاجة إلى المرور بعمليات أخرى في المملكة حين وصولهم.

وأكد أن الحكومة الباكستانية تشعر بالفخر لكونها جزءاً من هذه المبادرة والجهد الجماعي الرائع الذي يهدف إلى تسهيل حركة سير الحجاج أثناء قدومهم إلى المملكة، وذلك بتخفيف الزحام وتقليص وقتهم في توثيق البيانات في المطارات.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:28 PM

وزير خارجية باكستان وسفيرها بالرياض يشكران السعودية على إدراج بلدهما بـ"طريق مكة"

أكدا أن المبادرة تقدم التسهيلات للحجاج لإنهاء الإجراءات القانونية قبل توجههم للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وسفير باكستان لدى المملكة، عن شكرهما وتقديرهما للمملكة العربية السعودية على إدراج باكستان ضمن مبادرة الطريق إلى مكة.

وفي التفاصيل، قال الوزير الباكستاني "قريشي" في بيان صحفي اليوم: إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان طلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال زيارة سموه لباكستان مؤخراً إدراج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة.

وأضاف أن هذه المبادرة ستقدم التسهيلات للحجاج الباكستانيين هذا العام، بما في ذلك إنهاء الإجراءات القانونية من باكستان قبل توجههم إلى المملكة.

وأوضح أن مشروع مبادرة مكة سيوفر أعلى قدر من التسهيلات وأفضل الخدمات للحجاج الباكستانيين.

ومن جهته، أشاد سفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، بتطبيق مبادرة طريق مكة خلال هذا العام في جمهورية باكستان الإسلامية، مبيناً أنها إحدى المبادرات الرائدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهدف خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل حركة سفر الحجاج من بلدانهم حتى قدومهم للأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السفير الباكستاني لدى المملكة لوكالة الأنباء السعودية، موضحاً أن مبادرة طريق مكة تطبق لأول مرة في باكستان هذا العام، ومن المتوقع أن يستفيد منها الحجاج الباكستانيون من مطار إسلام أباد الدولي.

وقال السفير الباكستاني: إن تطبيق مبادرة طريق مكة في باكستان جاء بناءً على طلب الحكومة الباكستانية خلال الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان مؤخراً، حيث تقرر أن تمتد هذه المبادرة إلى الحجاج الباكستانيين هذا العام.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات سفر الحجاج من المطار وفق آلية منظمة تسهل عليهم السفر إلى الأراضي المقدسة دون الحاجة إلى المرور بعمليات أخرى في المملكة حين وصولهم.

وأكد أن الحكومة الباكستانية تشعر بالفخر لكونها جزءاً من هذه المبادرة والجهد الجماعي الرائع الذي يهدف إلى تسهيل حركة سير الحجاج أثناء قدومهم إلى المملكة، وذلك بتخفيف الزحام وتقليص وقتهم في توثيق البيانات في المطارات.

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