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رغم القطيعة بين البلدين .. المغرب يسلم الجزائر 12 مطلوباً قضائياً

تورطوا في قضايا تهريب دولي للمخدرات

سلمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية 12 مطلوباً للقضاء الجزائري، بحسب ما أفاد مسؤول مغربي، اليوم (الثلاثاء)، وذلك عبر معبر زوج بغال الحدودي الذي فتح استثناء لهذا الغرض، في سياق توتر دبلوماسي بين البلدين.

وأوضح المسؤول أن سلطات المغرب بذلت مجهودات لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاماً باحترام اتفاقيات التعاون القضائي، وأن العملية جرت أمس.

وأضاف أن المعنيين، وهم 11 جزائرياً ومواطن موريتاني، كانوا موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.

وتشهد علاقات الجارين المغاربيين توتراً غير مسبوق، حيث أعلنت الجزائر أواخر أغسطس قطع علاقاتها مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رغم القطيعة بين البلدين .. المغرب يسلم الجزائر 12 مطلوباً قضائياً
سبق

سلمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية 12 مطلوباً للقضاء الجزائري، بحسب ما أفاد مسؤول مغربي، اليوم (الثلاثاء)، وذلك عبر معبر زوج بغال الحدودي الذي فتح استثناء لهذا الغرض، في سياق توتر دبلوماسي بين البلدين.

وأوضح المسؤول أن سلطات المغرب بذلت مجهودات لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاماً باحترام اتفاقيات التعاون القضائي، وأن العملية جرت أمس.

وأضاف أن المعنيين، وهم 11 جزائرياً ومواطن موريتاني، كانوا موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.

وتشهد علاقات الجارين المغاربيين توتراً غير مسبوق، حيث أعلنت الجزائر أواخر أغسطس قطع علاقاتها مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدها.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:16 PM

رغم القطيعة بين البلدين .. المغرب يسلم الجزائر 12 مطلوباً قضائياً

تورطوا في قضايا تهريب دولي للمخدرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية 12 مطلوباً للقضاء الجزائري، بحسب ما أفاد مسؤول مغربي، اليوم (الثلاثاء)، وذلك عبر معبر زوج بغال الحدودي الذي فتح استثناء لهذا الغرض، في سياق توتر دبلوماسي بين البلدين.

وأوضح المسؤول أن سلطات المغرب بذلت مجهودات لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاماً باحترام اتفاقيات التعاون القضائي، وأن العملية جرت أمس.

وأضاف أن المعنيين، وهم 11 جزائرياً ومواطن موريتاني، كانوا موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.

وتشهد علاقات الجارين المغاربيين توتراً غير مسبوق، حيث أعلنت الجزائر أواخر أغسطس قطع علاقاتها مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدها.

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