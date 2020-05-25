النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رمضان بين جيلَيْن!

لا يحل علينا رمضان إلا وقد استعددنا له بتوفير كل ما نحتاج إليه من مأكولات ومشروبات، بل إننا قد نتعدى ذلك إلى تغيير بعض المستلزمات داخل المنازل احتفاء بقدوم الضيف العزيز على قلوبنا. وما إن يتم إعلان دخول الشهر المبارك حتى يتسارع الجميع لصلاة العشاء في أول ليلة منه؛ فتمتلئ المساجد بالمصلين الذين جاؤوا ليشهدوا صلاة التراويح؛ فتنشرح الصدور، وتبتهج الأنفس بهذا الحضور الكبير للصغار والكبار. وما إن تمر بضع ليال حتى تبدأ الصفوف تتناقص في المساجد، ولا يبقى من المصلين إلا من كان يتعاهد الصلاة طوال العام، وغالبيتهم من كبار السن.

لقد تعودنا في رمضان على صفاء الأنفس، ومحبة الآخرين، واحترام مَن يكبرنا سنًّا، وتقديم المساعدة له.. بل إن الغالبية تعطي الأولوية في المجالس لكبار السن، ويتسابق الشباب لإجلاسهم في أماكنهم. وكان إذا تحدث كبير السن تجد الجميع ينصت إليه، ولا يحاول أحد مقاطعة حديثه.. هكذا كان الحب والتقدير يُحدثان الألفة بين أفراد المجتمع.

لكن لفت نظري في السنوات الأخيرة أن الكثيرين تتغير أخلاقهم في أيام رمضان؛ فيصبحون انفعاليين، يثورون لأتفه الأسباب، ولم يعد احترام الكبير ذا أهمية لدى البعض؛ فتجد ردة الفعل سريعة، وقد تتجاوز الحديث إلى الفعل.

هذا السلوك وإن كان مرفوضًا عند البعض إلا أنه أصبح عادة عند آخرين؛ فلا يرتاح إلا وقد شتم هذا، وضرب ذاك، وتحرش بغيره، سواء في الشارع أو في الأسواق.. وحتى المساجد لم تسلم من (المماحكات) التي تؤثر في قدسية المكان!!

إننا في حاجة إلى دراسة أبعاد هذه المشكلة وأسبابها، ومحاولة معالجتها من أصحاب التخصصات النفسية والاجتماعية؛ فأطفال اليوم وُلدوا في بيئة، اكتسبوا منها الشخصية العدوانية؛ فهم يحاولون تطبيق ما يشاهدونه من الكبار.. وخوفي على مستقبلهم إذا لم ننتبه لهذه المشكلة، ونعمل على حلها.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
رمضان بين جيلَيْن!
سبق

لا يحل علينا رمضان إلا وقد استعددنا له بتوفير كل ما نحتاج إليه من مأكولات ومشروبات، بل إننا قد نتعدى ذلك إلى تغيير بعض المستلزمات داخل المنازل احتفاء بقدوم الضيف العزيز على قلوبنا. وما إن يتم إعلان دخول الشهر المبارك حتى يتسارع الجميع لصلاة العشاء في أول ليلة منه؛ فتمتلئ المساجد بالمصلين الذين جاؤوا ليشهدوا صلاة التراويح؛ فتنشرح الصدور، وتبتهج الأنفس بهذا الحضور الكبير للصغار والكبار. وما إن تمر بضع ليال حتى تبدأ الصفوف تتناقص في المساجد، ولا يبقى من المصلين إلا من كان يتعاهد الصلاة طوال العام، وغالبيتهم من كبار السن.

لقد تعودنا في رمضان على صفاء الأنفس، ومحبة الآخرين، واحترام مَن يكبرنا سنًّا، وتقديم المساعدة له.. بل إن الغالبية تعطي الأولوية في المجالس لكبار السن، ويتسابق الشباب لإجلاسهم في أماكنهم. وكان إذا تحدث كبير السن تجد الجميع ينصت إليه، ولا يحاول أحد مقاطعة حديثه.. هكذا كان الحب والتقدير يُحدثان الألفة بين أفراد المجتمع.

لكن لفت نظري في السنوات الأخيرة أن الكثيرين تتغير أخلاقهم في أيام رمضان؛ فيصبحون انفعاليين، يثورون لأتفه الأسباب، ولم يعد احترام الكبير ذا أهمية لدى البعض؛ فتجد ردة الفعل سريعة، وقد تتجاوز الحديث إلى الفعل.

هذا السلوك وإن كان مرفوضًا عند البعض إلا أنه أصبح عادة عند آخرين؛ فلا يرتاح إلا وقد شتم هذا، وضرب ذاك، وتحرش بغيره، سواء في الشارع أو في الأسواق.. وحتى المساجد لم تسلم من (المماحكات) التي تؤثر في قدسية المكان!!

إننا في حاجة إلى دراسة أبعاد هذه المشكلة وأسبابها، ومحاولة معالجتها من أصحاب التخصصات النفسية والاجتماعية؛ فأطفال اليوم وُلدوا في بيئة، اكتسبوا منها الشخصية العدوانية؛ فهم يحاولون تطبيق ما يشاهدونه من الكبار.. وخوفي على مستقبلهم إذا لم ننتبه لهذه المشكلة، ونعمل على حلها.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
02:00 AM

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي - الرياض
A A A
0
30

لا يحل علينا رمضان إلا وقد استعددنا له بتوفير كل ما نحتاج إليه من مأكولات ومشروبات، بل إننا قد نتعدى ذلك إلى تغيير بعض المستلزمات داخل المنازل احتفاء بقدوم الضيف العزيز على قلوبنا. وما إن يتم إعلان دخول الشهر المبارك حتى يتسارع الجميع لصلاة العشاء في أول ليلة منه؛ فتمتلئ المساجد بالمصلين الذين جاؤوا ليشهدوا صلاة التراويح؛ فتنشرح الصدور، وتبتهج الأنفس بهذا الحضور الكبير للصغار والكبار. وما إن تمر بضع ليال حتى تبدأ الصفوف تتناقص في المساجد، ولا يبقى من المصلين إلا من كان يتعاهد الصلاة طوال العام، وغالبيتهم من كبار السن.

لقد تعودنا في رمضان على صفاء الأنفس، ومحبة الآخرين، واحترام مَن يكبرنا سنًّا، وتقديم المساعدة له.. بل إن الغالبية تعطي الأولوية في المجالس لكبار السن، ويتسابق الشباب لإجلاسهم في أماكنهم. وكان إذا تحدث كبير السن تجد الجميع ينصت إليه، ولا يحاول أحد مقاطعة حديثه.. هكذا كان الحب والتقدير يُحدثان الألفة بين أفراد المجتمع.

لكن لفت نظري في السنوات الأخيرة أن الكثيرين تتغير أخلاقهم في أيام رمضان؛ فيصبحون انفعاليين، يثورون لأتفه الأسباب، ولم يعد احترام الكبير ذا أهمية لدى البعض؛ فتجد ردة الفعل سريعة، وقد تتجاوز الحديث إلى الفعل.

هذا السلوك وإن كان مرفوضًا عند البعض إلا أنه أصبح عادة عند آخرين؛ فلا يرتاح إلا وقد شتم هذا، وضرب ذاك، وتحرش بغيره، سواء في الشارع أو في الأسواق.. وحتى المساجد لم تسلم من (المماحكات) التي تؤثر في قدسية المكان!!

إننا في حاجة إلى دراسة أبعاد هذه المشكلة وأسبابها، ومحاولة معالجتها من أصحاب التخصصات النفسية والاجتماعية؛ فأطفال اليوم وُلدوا في بيئة، اكتسبوا منها الشخصية العدوانية؛ فهم يحاولون تطبيق ما يشاهدونه من الكبار.. وخوفي على مستقبلهم إذا لم ننتبه لهذه المشكلة، ونعمل على حلها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,797
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,760
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,128
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,394

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة