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السودان: ٤٦ إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وشفاء ٢٦

إجمالي المصابين ١٣ ألفاً والضحايا ٨٣٥ والمتعافين ٦٧٥٧

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٤٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء ٢٦ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، مساء أمس الأحد، عن التقرير الوبائي لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٤٣ إصابة في الخرطوم، و٣ إصابات في الولاية الشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لعدد ١٦٨٥ عيّنة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان، إلى ١٣ ألفاً و٥١٦ حالة، بينها ٨٣٥ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٧٥٧ شخصاً.

وشدّدت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

السودان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السودان: ٤٦ إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وشفاء ٢٦
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٤٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء ٢٦ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، مساء أمس الأحد، عن التقرير الوبائي لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٤٣ إصابة في الخرطوم، و٣ إصابات في الولاية الشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لعدد ١٦٨٥ عيّنة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان، إلى ١٣ ألفاً و٥١٦ حالة، بينها ٨٣٥ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٧٥٧ شخصاً.

وشدّدت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
08:26 AM

السودان: ٤٦ إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وشفاء ٢٦

إجمالي المصابين ١٣ ألفاً والضحايا ٨٣٥ والمتعافين ٦٧٥٧

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٤٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء ٢٦ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، مساء أمس الأحد، عن التقرير الوبائي لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٤٣ إصابة في الخرطوم، و٣ إصابات في الولاية الشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لعدد ١٦٨٥ عيّنة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان، إلى ١٣ ألفاً و٥١٦ حالة، بينها ٨٣٥ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٧٥٧ شخصاً.

وشدّدت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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