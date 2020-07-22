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أعلى زيادة يومية.. "كورونا" ينهي حياة 139 إندونيسياً جديداً

حصيلة الوفيات بلغت 4.459

سجلت إندونيسيا اليوم (الأربعاء)، 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية في البلاد وترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4.459.

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 1.882 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 91.751، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت إندونيسيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة في منطقة شرق آسيا.

فيروس كورونا الجديد

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أعلى زيادة يومية.. "كورونا" ينهي حياة 139 إندونيسياً جديداً
سبق

سجلت إندونيسيا اليوم (الأربعاء)، 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية في البلاد وترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4.459.

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 1.882 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 91.751، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت إندونيسيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة في منطقة شرق آسيا.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:19 PM

أعلى زيادة يومية.. "كورونا" ينهي حياة 139 إندونيسياً جديداً

حصيلة الوفيات بلغت 4.459

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إندونيسيا اليوم (الأربعاء)، 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية في البلاد وترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4.459.

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 1.882 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 91.751، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت إندونيسيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة في منطقة شرق آسيا.

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