النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف قاضي استئناف أصدر صكاً غير نظامي وأفرج عن متهم بعد إبطال 3 أحكام ضده وحصل على مركبة فارهة

نزاهة: تورط 69 موظفاً بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد.. وصدور عدد من الأحكام القضائية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 6 آليات مخالفة للأنظمة البيئية

أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في منطقة الرياض

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغًا عن معدات تابعة لإحدى الشركات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في منطقة الرياض، في مخالفة للأنظمة البيئية التي تمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات، الرائد/ رائد المالكي، أنه جرى ضبط الأشخاص والمعدات في الموقع، وتحرير المخالفة بحق الشركة، وإحالة القضية إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال رقم العمليات الأمنية الموحد (911) في منطقتَي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في بقية مناطق السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 6 آليات مخالفة للأنظمة البيئية
سبق

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغًا عن معدات تابعة لإحدى الشركات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في منطقة الرياض، في مخالفة للأنظمة البيئية التي تمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات، الرائد/ رائد المالكي، أنه جرى ضبط الأشخاص والمعدات في الموقع، وتحرير المخالفة بحق الشركة، وإحالة القضية إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال رقم العمليات الأمنية الموحد (911) في منطقتَي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في بقية مناطق السعودية.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
10:17 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 6 آليات مخالفة للأنظمة البيئية

أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في منطقة الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
954

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغًا عن معدات تابعة لإحدى الشركات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في منطقة الرياض، في مخالفة للأنظمة البيئية التي تمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات، الرائد/ رائد المالكي، أنه جرى ضبط الأشخاص والمعدات في الموقع، وتحرير المخالفة بحق الشركة، وإحالة القضية إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال رقم العمليات الأمنية الموحد (911) في منطقتَي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في بقية مناطق السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,434
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,842

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة