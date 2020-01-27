النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احتجاجات العراق تتواصل .. قتيل وعشرات الجرحى في الناصرية

قرّر المتظاهرون بناء بيوت عوضاً عن الخيام التي جرى حرقها

قُتل شخصٌ وأُصيب عشرات آخرون، ليل الأحد الإثنين، من جرّاء الهجوم، الذي استهدف ساحة الاعتصام الرئيسة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار- جنوبي العراق.

ويعتصم متظاهرون عراقيون منذ أشهر في ساحة الحبوبي في وسط مدينة الناصرية، في إطار الاحتجاجات غير المسبوقة التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

ووفق "سكاي نيوز" هاجم مسلحون مجهولون، بحسب السلطات العراقية، المتظاهرين في الساحة، وأحرقوا خيامهم في الليل، لكن المتظاهرين وجّهوا أصابع الاتهام إلى مَن وصفوهم بـ"أحزاب السلطة القذرة".

وكانت الناصرية قد شهدت نهار الأحد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر سيارات دفع رباعي في أثناء اتجاهها صوب ساحة الحبوبي، وسط إطلاق رصاص كثيف.

وقرّر المتظاهرون في الساحة بناء بيوت عوضاً عن الخيام التي جرى حرقها، في إشارة إلى استمرار الاعتصام السلمي.

العراق احتجاجات العراق مدينة الناصرية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
احتجاجات العراق تتواصل .. قتيل وعشرات الجرحى في الناصرية
سبق

قُتل شخصٌ وأُصيب عشرات آخرون، ليل الأحد الإثنين، من جرّاء الهجوم، الذي استهدف ساحة الاعتصام الرئيسة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار- جنوبي العراق.

ويعتصم متظاهرون عراقيون منذ أشهر في ساحة الحبوبي في وسط مدينة الناصرية، في إطار الاحتجاجات غير المسبوقة التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

ووفق "سكاي نيوز" هاجم مسلحون مجهولون، بحسب السلطات العراقية، المتظاهرين في الساحة، وأحرقوا خيامهم في الليل، لكن المتظاهرين وجّهوا أصابع الاتهام إلى مَن وصفوهم بـ"أحزاب السلطة القذرة".

وكانت الناصرية قد شهدت نهار الأحد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر سيارات دفع رباعي في أثناء اتجاهها صوب ساحة الحبوبي، وسط إطلاق رصاص كثيف.

وقرّر المتظاهرون في الساحة بناء بيوت عوضاً عن الخيام التي جرى حرقها، في إشارة إلى استمرار الاعتصام السلمي.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
10:58 AM

احتجاجات العراق تتواصل .. قتيل وعشرات الجرحى في الناصرية

قرّر المتظاهرون بناء بيوت عوضاً عن الخيام التي جرى حرقها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
605

قُتل شخصٌ وأُصيب عشرات آخرون، ليل الأحد الإثنين، من جرّاء الهجوم، الذي استهدف ساحة الاعتصام الرئيسة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار- جنوبي العراق.

ويعتصم متظاهرون عراقيون منذ أشهر في ساحة الحبوبي في وسط مدينة الناصرية، في إطار الاحتجاجات غير المسبوقة التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

ووفق "سكاي نيوز" هاجم مسلحون مجهولون، بحسب السلطات العراقية، المتظاهرين في الساحة، وأحرقوا خيامهم في الليل، لكن المتظاهرين وجّهوا أصابع الاتهام إلى مَن وصفوهم بـ"أحزاب السلطة القذرة".

وكانت الناصرية قد شهدت نهار الأحد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر سيارات دفع رباعي في أثناء اتجاهها صوب ساحة الحبوبي، وسط إطلاق رصاص كثيف.

وقرّر المتظاهرون في الساحة بناء بيوت عوضاً عن الخيام التي جرى حرقها، في إشارة إلى استمرار الاعتصام السلمي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,470
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,207
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,644
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,309

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة