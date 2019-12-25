النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرّف على الهاتف الأكثر مبيعًا في العالم

المستهلكون يتوقون لأحدث وأكبر التقنيات

كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint، عن الهاتف الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأشارت الشركة إلى أن جهاز iPhone XR، تم إطلاقه في منتصف الربع الرابع من عام 2018، ولم يتصدر القائمة ذلك الربع؛ ولكنه فعلها منذ ذلك الحين، وحصل على 3% من حصة السوق، وتمكّن من تجاوز مبيعات نموذج iPhone 11 الذي احتل المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به، واستحوذ على 1.6% من مبيعات آيفون العالمية.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، جاء ترتيب الهواتف الـ10 الأكثر مبيعًا على مستوى العالم على الشكل التالي:

iPhone XR

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A50

Oppo A9

iPhone 11

Oppo A5s

Samsung Galaxy A20

Oppo A5

Xiaomi Redmi A7

Huawei P30

وبحسب تحليل شركة Counterpoint؛ فإن هذه النتائج رغم كونها مفاجئة للبعض؛ إلا أنها تشير إلى أن المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل؛ لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز جديد.

الهاتف الأكثر مبيعًا خلال الربع الثالث من عام 2019

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تعرّف على الهاتف الأكثر مبيعًا في العالم
سبق

كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint، عن الهاتف الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأشارت الشركة إلى أن جهاز iPhone XR، تم إطلاقه في منتصف الربع الرابع من عام 2018، ولم يتصدر القائمة ذلك الربع؛ ولكنه فعلها منذ ذلك الحين، وحصل على 3% من حصة السوق، وتمكّن من تجاوز مبيعات نموذج iPhone 11 الذي احتل المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به، واستحوذ على 1.6% من مبيعات آيفون العالمية.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، جاء ترتيب الهواتف الـ10 الأكثر مبيعًا على مستوى العالم على الشكل التالي:

iPhone XR

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A50

Oppo A9

iPhone 11

Oppo A5s

Samsung Galaxy A20

Oppo A5

Xiaomi Redmi A7

Huawei P30

وبحسب تحليل شركة Counterpoint؛ فإن هذه النتائج رغم كونها مفاجئة للبعض؛ إلا أنها تشير إلى أن المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل؛ لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز جديد.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
11:02 AM

تعرّف على الهاتف الأكثر مبيعًا في العالم

المستهلكون يتوقون لأحدث وأكبر التقنيات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,333

كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint، عن الهاتف الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأشارت الشركة إلى أن جهاز iPhone XR، تم إطلاقه في منتصف الربع الرابع من عام 2018، ولم يتصدر القائمة ذلك الربع؛ ولكنه فعلها منذ ذلك الحين، وحصل على 3% من حصة السوق، وتمكّن من تجاوز مبيعات نموذج iPhone 11 الذي احتل المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به، واستحوذ على 1.6% من مبيعات آيفون العالمية.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، جاء ترتيب الهواتف الـ10 الأكثر مبيعًا على مستوى العالم على الشكل التالي:

iPhone XR

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A50

Oppo A9

iPhone 11

Oppo A5s

Samsung Galaxy A20

Oppo A5

Xiaomi Redmi A7

Huawei P30

وبحسب تحليل شركة Counterpoint؛ فإن هذه النتائج رغم كونها مفاجئة للبعض؛ إلا أنها تشير إلى أن المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل؛ لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز جديد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,792
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,466
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,836
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,347

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة