تعرّف على الهاتف الأكثر مبيعًا في العالم

كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint، عن الهاتف الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2019.
وأشارت الشركة إلى أن جهاز iPhone XR، تم إطلاقه في منتصف الربع الرابع من عام 2018، ولم يتصدر القائمة ذلك الربع؛ ولكنه فعلها منذ ذلك الحين، وحصل على 3% من حصة السوق، وتمكّن من تجاوز مبيعات نموذج iPhone 11 الذي احتل المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به، واستحوذ على 1.6% من مبيعات آيفون العالمية.
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، جاء ترتيب الهواتف الـ10 الأكثر مبيعًا على مستوى العالم على الشكل التالي:
iPhone XR
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A50
Oppo A9
iPhone 11
Oppo A5s
Samsung Galaxy A20
Oppo A5
Xiaomi Redmi A7
Huawei P30
وبحسب تحليل شركة Counterpoint؛ فإن هذه النتائج رغم كونها مفاجئة للبعض؛ إلا أنها تشير إلى أن المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل؛ لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز جديد.
كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint، عن الهاتف الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2019.
وأشارت الشركة إلى أن جهاز iPhone XR، تم إطلاقه في منتصف الربع الرابع من عام 2018، ولم يتصدر القائمة ذلك الربع؛ ولكنه فعلها منذ ذلك الحين، وحصل على 3% من حصة السوق، وتمكّن من تجاوز مبيعات نموذج iPhone 11 الذي احتل المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به، واستحوذ على 1.6% من مبيعات آيفون العالمية.
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، جاء ترتيب الهواتف الـ10 الأكثر مبيعًا على مستوى العالم على الشكل التالي:
iPhone XR
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A50
Oppo A9
iPhone 11
Oppo A5s
Samsung Galaxy A20
Oppo A5
Xiaomi Redmi A7
Huawei P30
وبحسب تحليل شركة Counterpoint؛ فإن هذه النتائج رغم كونها مفاجئة للبعض؛ إلا أنها تشير إلى أن المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل؛ لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز جديد.
كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint، عن الهاتف الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2019.
وأشارت الشركة إلى أن جهاز iPhone XR، تم إطلاقه في منتصف الربع الرابع من عام 2018، ولم يتصدر القائمة ذلك الربع؛ ولكنه فعلها منذ ذلك الحين، وحصل على 3% من حصة السوق، وتمكّن من تجاوز مبيعات نموذج iPhone 11 الذي احتل المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به، واستحوذ على 1.6% من مبيعات آيفون العالمية.
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، جاء ترتيب الهواتف الـ10 الأكثر مبيعًا على مستوى العالم على الشكل التالي:
iPhone XR
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A50
Oppo A9
iPhone 11
Oppo A5s
Samsung Galaxy A20
Oppo A5
Xiaomi Redmi A7
Huawei P30
وبحسب تحليل شركة Counterpoint؛ فإن هذه النتائج رغم كونها مفاجئة للبعض؛ إلا أنها تشير إلى أن المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل؛ لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز جديد.