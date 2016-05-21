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شاهد.. "إخاء" التطوعي في الأفلاج يوزع 1200 وجبة إفطار بالحرم المكي

نفذ مبادرة "سحورك علينا" وقدّم 100 سلة غذائية للمحتاجين وتهيئة المساجد

أطلق فريق إخاء التطوعي التابع لجمعية التنمية الأسرية في الأفلاج عدداً من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان، قام خلالها بتوزيع أكثر من ألف وجبة إفطار بالحرم المكي وعدد من محافظات المملكة.

وتضمنت مبادرات الفريق الذي يعمل به نحو 80 متطوعاً "مشروع إخاء رمضان" وهي مبادرة تفطير زوار الحرم المكي بتوزيع أكثر من ألف وجبة إفطار بالتعاون مع خيرية الأفلاج وتوزيع ألف مذكرة لأذكار بعد الصلاة باللغتين العربية والإنجليزية.


كما نفذ الفريق مبادرة "ضع أثراً" تم خلالها توزيع أكثر من 200 وجبة في المحافظات على طريق مكة الكرمة و200 مذكرة أذكار بعد الصلاة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مبادرة "سحورك علينا" يتم خلالها توزيع وجبة سحور على المحتاجين وتوزيع 100 سلة غذائية للمحتاجين، كذلك قام الفريق بتنظيم دورات رياضية رمضانية، وأعمال تطوعية تهدف إلى تنظيف وتهيئة مساجد المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "إخاء" التطوعي في الأفلاج يوزع 1200 وجبة إفطار بالحرم المكي
سبق

أطلق فريق إخاء التطوعي التابع لجمعية التنمية الأسرية في الأفلاج عدداً من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان، قام خلالها بتوزيع أكثر من ألف وجبة إفطار بالحرم المكي وعدد من محافظات المملكة.

وتضمنت مبادرات الفريق الذي يعمل به نحو 80 متطوعاً "مشروع إخاء رمضان" وهي مبادرة تفطير زوار الحرم المكي بتوزيع أكثر من ألف وجبة إفطار بالتعاون مع خيرية الأفلاج وتوزيع ألف مذكرة لأذكار بعد الصلاة باللغتين العربية والإنجليزية.


كما نفذ الفريق مبادرة "ضع أثراً" تم خلالها توزيع أكثر من 200 وجبة في المحافظات على طريق مكة الكرمة و200 مذكرة أذكار بعد الصلاة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مبادرة "سحورك علينا" يتم خلالها توزيع وجبة سحور على المحتاجين وتوزيع 100 سلة غذائية للمحتاجين، كذلك قام الفريق بتنظيم دورات رياضية رمضانية، وأعمال تطوعية تهدف إلى تنظيف وتهيئة مساجد المحافظة.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:07 PM

شاهد.. "إخاء" التطوعي في الأفلاج يوزع 1200 وجبة إفطار بالحرم المكي

نفذ مبادرة "سحورك علينا" وقدّم 100 سلة غذائية للمحتاجين وتهيئة المساجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أطلق فريق إخاء التطوعي التابع لجمعية التنمية الأسرية في الأفلاج عدداً من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان، قام خلالها بتوزيع أكثر من ألف وجبة إفطار بالحرم المكي وعدد من محافظات المملكة.

وتضمنت مبادرات الفريق الذي يعمل به نحو 80 متطوعاً "مشروع إخاء رمضان" وهي مبادرة تفطير زوار الحرم المكي بتوزيع أكثر من ألف وجبة إفطار بالتعاون مع خيرية الأفلاج وتوزيع ألف مذكرة لأذكار بعد الصلاة باللغتين العربية والإنجليزية.


كما نفذ الفريق مبادرة "ضع أثراً" تم خلالها توزيع أكثر من 200 وجبة في المحافظات على طريق مكة الكرمة و200 مذكرة أذكار بعد الصلاة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مبادرة "سحورك علينا" يتم خلالها توزيع وجبة سحور على المحتاجين وتوزيع 100 سلة غذائية للمحتاجين، كذلك قام الفريق بتنظيم دورات رياضية رمضانية، وأعمال تطوعية تهدف إلى تنظيف وتهيئة مساجد المحافظة.

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