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"غرفة جدة" تستضيف ورشة عمل تقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية

لتبني أنشطة مجتمعية وتوعوية للحفاظ على البيئة

استضافت غرفة جدة، اليوم، فعاليات ورشة عمل للتعريف ببرنامج "تقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية".

جاء ذلك في إطار تعزيز البعد البيئي والارتقاء بالأداء البيئي للقطاع الخاص، وأقامتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة، دينا بنت حسن النهدي، وأمين عام الغرفة، حسن بن إبراهيم دحلان، والمستشار خالد الهاجري من هيئة الأرصاد، وممثلين عن البنك الدولي.

وتأتي الورشة بهدف تحفيز القطاع الخاص لدمج البعد البيئي ضمن خططه الاستراتيجية، وتبني أنشطة مجتمعية وتوعوية للحفاظ على البيئة والتعاون لعقد منتديات وورش عمل، لتوعية وتفعيل التعاون من خلال أخذ مرئيات عينة من العاملين في المنشآت الصناعية حول هذا البرنامج من مبدأ الشراكة بين الجانبين.

يذكر أن ببرنامج "تقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية" يعد أداة مهمة لمساعدة المنشآت على الالتزام البيئي على مستوى العالم، ويعمل على تخفيض التكاليف المتعلقة بضمان الالتزام البيئي من خلال التقارير الإلكترونية، والإسهام في تخفيض مستوى التلوث وتحسين الأداء البيئي والاستدامة.

كما يعتمد البرنامج على استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة البيانات البيئية والتي من شأنها تشجيع المنشآت للحفاظ على أعلى مستويات الأداء البيئي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غرفة جدة" تستضيف ورشة عمل تقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية
سبق

استضافت غرفة جدة، اليوم، فعاليات ورشة عمل للتعريف ببرنامج "تقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية".

جاء ذلك في إطار تعزيز البعد البيئي والارتقاء بالأداء البيئي للقطاع الخاص، وأقامتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة، دينا بنت حسن النهدي، وأمين عام الغرفة، حسن بن إبراهيم دحلان، والمستشار خالد الهاجري من هيئة الأرصاد، وممثلين عن البنك الدولي.

وتأتي الورشة بهدف تحفيز القطاع الخاص لدمج البعد البيئي ضمن خططه الاستراتيجية، وتبني أنشطة مجتمعية وتوعوية للحفاظ على البيئة والتعاون لعقد منتديات وورش عمل، لتوعية وتفعيل التعاون من خلال أخذ مرئيات عينة من العاملين في المنشآت الصناعية حول هذا البرنامج من مبدأ الشراكة بين الجانبين.

يذكر أن ببرنامج "تقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية" يعد أداة مهمة لمساعدة المنشآت على الالتزام البيئي على مستوى العالم، ويعمل على تخفيض التكاليف المتعلقة بضمان الالتزام البيئي من خلال التقارير الإلكترونية، والإسهام في تخفيض مستوى التلوث وتحسين الأداء البيئي والاستدامة.

كما يعتمد البرنامج على استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة البيانات البيئية والتي من شأنها تشجيع المنشآت للحفاظ على أعلى مستويات الأداء البيئي.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
07:03 PM

"غرفة جدة" تستضيف ورشة عمل تقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية

لتبني أنشطة مجتمعية وتوعوية للحفاظ على البيئة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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استضافت غرفة جدة، اليوم، فعاليات ورشة عمل للتعريف ببرنامج "تقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية".

جاء ذلك في إطار تعزيز البعد البيئي والارتقاء بالأداء البيئي للقطاع الخاص، وأقامتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة، دينا بنت حسن النهدي، وأمين عام الغرفة، حسن بن إبراهيم دحلان، والمستشار خالد الهاجري من هيئة الأرصاد، وممثلين عن البنك الدولي.

وتأتي الورشة بهدف تحفيز القطاع الخاص لدمج البعد البيئي ضمن خططه الاستراتيجية، وتبني أنشطة مجتمعية وتوعوية للحفاظ على البيئة والتعاون لعقد منتديات وورش عمل، لتوعية وتفعيل التعاون من خلال أخذ مرئيات عينة من العاملين في المنشآت الصناعية حول هذا البرنامج من مبدأ الشراكة بين الجانبين.

يذكر أن ببرنامج "تقييم الأداء البيئي للمنشآت الصناعية" يعد أداة مهمة لمساعدة المنشآت على الالتزام البيئي على مستوى العالم، ويعمل على تخفيض التكاليف المتعلقة بضمان الالتزام البيئي من خلال التقارير الإلكترونية، والإسهام في تخفيض مستوى التلوث وتحسين الأداء البيئي والاستدامة.

كما يعتمد البرنامج على استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة البيانات البيئية والتي من شأنها تشجيع المنشآت للحفاظ على أعلى مستويات الأداء البيئي.

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