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بينهم أم وأطفالها الثلاثة.. استشهاد عشرة فلسطينيين في غزة

حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ترتفع لـ119 شهيدًا

استُشهد عشرة مواطنين فلسطينيين اليوم بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدًا، بينهم 31 طفلًا و19 سيدة، إضافة إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، بينهم 139 طفلًا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

قصف إسرائيلي غزة

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينهم أم وأطفالها الثلاثة.. استشهاد عشرة فلسطينيين في غزة
سبق

استُشهد عشرة مواطنين فلسطينيين اليوم بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدًا، بينهم 31 طفلًا و19 سيدة، إضافة إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، بينهم 139 طفلًا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
01:01 PM

بينهم أم وأطفالها الثلاثة.. استشهاد عشرة فلسطينيين في غزة

حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ترتفع لـ119 شهيدًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استُشهد عشرة مواطنين فلسطينيين اليوم بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدًا، بينهم 31 طفلًا و19 سيدة، إضافة إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، بينهم 139 طفلًا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

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