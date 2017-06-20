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ارتفاع الأحكام التجارية في رمضان 34% بعد إصدار 1154 حكمًا

صدرت 86% من الأحكام من محاكم الرياض والشرقية ومكة المكرمة

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، عن ارتفاع الأحكام التجارية خلال شهر رمضان المنصرم 34%، عن أحكام الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير؛ فإن الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال شهر رمضان 1440هـ، بلغت 1154 حكمًا، مقابل 859 حكمًا في شهر رمضان 1439هـ؛ حيث تَراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًّا بين 5 و120 حكمًا في اليوم الواحد، بمتوسط 64 حكمًا في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 89%؛ فيما صدرت 86% من الأحكام من محاكم الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة.. وشكلت الأحكام في الموضوع 81% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.

وتنشر وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية الأحكام التجارية؛ حرصًا منها على تعزيز الوعي والشفافية في المرافق العدلية؛ فيما يمكن الاطلاع على الأحكام بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة www.moj.gov.sa، ثم اختيار أيقونة عن الوزارة، ثم مركز البحوث، ثم نشر الأحكام؛ حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، بصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية؛ أبرزها تحديد 20 يومًا كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات كحد أقصى للقضية التجارية؛ وهو ما يسمح للطرفين بمعرفة الوقت اللازم لإنهائها.

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ارتفاع الأحكام التجارية في رمضان 34% بعد إصدار 1154 حكمًا
سبق

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، عن ارتفاع الأحكام التجارية خلال شهر رمضان المنصرم 34%، عن أحكام الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير؛ فإن الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال شهر رمضان 1440هـ، بلغت 1154 حكمًا، مقابل 859 حكمًا في شهر رمضان 1439هـ؛ حيث تَراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًّا بين 5 و120 حكمًا في اليوم الواحد، بمتوسط 64 حكمًا في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 89%؛ فيما صدرت 86% من الأحكام من محاكم الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة.. وشكلت الأحكام في الموضوع 81% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.

وتنشر وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية الأحكام التجارية؛ حرصًا منها على تعزيز الوعي والشفافية في المرافق العدلية؛ فيما يمكن الاطلاع على الأحكام بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة www.moj.gov.sa، ثم اختيار أيقونة عن الوزارة، ثم مركز البحوث، ثم نشر الأحكام؛ حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، بصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية؛ أبرزها تحديد 20 يومًا كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات كحد أقصى للقضية التجارية؛ وهو ما يسمح للطرفين بمعرفة الوقت اللازم لإنهائها.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
01:15 PM

ارتفاع الأحكام التجارية في رمضان 34% بعد إصدار 1154 حكمًا

صدرت 86% من الأحكام من محاكم الرياض والشرقية ومكة المكرمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، عن ارتفاع الأحكام التجارية خلال شهر رمضان المنصرم 34%، عن أحكام الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير؛ فإن الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال شهر رمضان 1440هـ، بلغت 1154 حكمًا، مقابل 859 حكمًا في شهر رمضان 1439هـ؛ حيث تَراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًّا بين 5 و120 حكمًا في اليوم الواحد، بمتوسط 64 حكمًا في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 89%؛ فيما صدرت 86% من الأحكام من محاكم الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة.. وشكلت الأحكام في الموضوع 81% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.

وتنشر وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية الأحكام التجارية؛ حرصًا منها على تعزيز الوعي والشفافية في المرافق العدلية؛ فيما يمكن الاطلاع على الأحكام بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة www.moj.gov.sa، ثم اختيار أيقونة عن الوزارة، ثم مركز البحوث، ثم نشر الأحكام؛ حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، بصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية؛ أبرزها تحديد 20 يومًا كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات كحد أقصى للقضية التجارية؛ وهو ما يسمح للطرفين بمعرفة الوقت اللازم لإنهائها.

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