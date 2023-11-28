أحدهم قُتل بطلق ناري.. الأمن العراقي يحبط هروب 3 "دواعش" من السجن

محكوم عليهم بالمؤبد

أحبطت قوات الأمن العراقية، اليوم (السبت) محاولة هروب ثلاثة سجناء ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومحكومين بالسجن المؤبد، من سجن التاجي الواقع على بعد 20 كيلو مترًا شمال بغداد.

وبينت قيادة العمليات المشتركة في بيان رسمي، أن قوة أمنية مشتركة من اللواء ٥٩، فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية، أحبطوا محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن القوة فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن، ولم يمتثلوا لأوامر القوة"، فقتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الآخران.

وفتحت السلطات تحقيقًا بالحادث الذي يتكرر باستمرار.



