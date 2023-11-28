النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أحدهم قُتل بطلق ناري.. الأمن العراقي يحبط هروب 3 "دواعش" من السجن

محكوم عليهم بالمؤبد

أحبطت قوات الأمن العراقية، اليوم (السبت) محاولة هروب ثلاثة سجناء ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومحكومين بالسجن المؤبد، من سجن التاجي الواقع على بعد 20 كيلو مترًا شمال بغداد.

وبينت قيادة العمليات المشتركة في بيان رسمي، أن قوة أمنية مشتركة من اللواء ٥٩، فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية، أحبطوا محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن القوة فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن، ولم يمتثلوا لأوامر القوة"، فقتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الآخران.

وفتحت السلطات تحقيقًا بالحادث الذي يتكرر باستمرار.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أحدهم قُتل بطلق ناري.. الأمن العراقي يحبط هروب 3 "دواعش" من السجن
سبق

أحبطت قوات الأمن العراقية، اليوم (السبت) محاولة هروب ثلاثة سجناء ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومحكومين بالسجن المؤبد، من سجن التاجي الواقع على بعد 20 كيلو مترًا شمال بغداد.

وبينت قيادة العمليات المشتركة في بيان رسمي، أن قوة أمنية مشتركة من اللواء ٥٩، فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية، أحبطوا محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن القوة فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن، ولم يمتثلوا لأوامر القوة"، فقتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الآخران.

وفتحت السلطات تحقيقًا بالحادث الذي يتكرر باستمرار.


27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
06:28 PM

أحدهم قُتل بطلق ناري.. الأمن العراقي يحبط هروب 3 "دواعش" من السجن

محكوم عليهم بالمؤبد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,141

أحبطت قوات الأمن العراقية، اليوم (السبت) محاولة هروب ثلاثة سجناء ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومحكومين بالسجن المؤبد، من سجن التاجي الواقع على بعد 20 كيلو مترًا شمال بغداد.

وبينت قيادة العمليات المشتركة في بيان رسمي، أن قوة أمنية مشتركة من اللواء ٥٩، فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية، أحبطوا محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن القوة فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن، ولم يمتثلوا لأوامر القوة"، فقتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الآخران.

وفتحت السلطات تحقيقًا بالحادث الذي يتكرر باستمرار.


اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة