الجيش اليمني يقتل 7 متمردين حوثيين بينهم قائد ميداني خلال مواجهات بتعز

تدمير آلية عسكرية للميليشيا

قتل 7 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأصيب 6 آخرون، اليوم (الأحد)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية غرب مدينة تعز.

نقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هاجمت مواقع الميليشيات في مناطق حذران والصباحي وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 من عناصر الميليشيات بينهم القائد الميداني أبو علي الريمي قائد الميليشيات بمفرق شرعب، وإصابة 6 أخرين.

وبيّن المصدر أن المواجهات أسفرت عن احتراق طقم عسكرى للميليشيات يحمل ذخائر.