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بالفيديو.. 3 شباب سعوديين يروون تجربة العمل في مهنة كانت حكرًا على الأجانب

تجمعهم علاقة محبة ومودة خلال العمل وبعده

يعمل ثلاثة شباب سعوديين من شروق الشمس حتى مغيبها في مهنة تأسيس البنية التحتية للمنازل الجديدة، وهو المجال الذي كان حكرًا على الأجانب رغم أنه ذو دخل جيد، يتراوح يوميًّا من 1000 إلى 1500 ريال.

وبحسب الشاب محمد دخيل الشمري، فإن "هذه المهنة ذات دخل مُجزٍ، وتدرُّ ذهبًا"،

واصفًا خلال حديثه لبرنامج mbc في أسبوع "طعم الريال الذي يكسبونه منها بأنه له لذة خاصة عندهم".

وأضاف: "لم تقيد هذه المهنة من أنشطتنا الاجتماعية؛ فنحن بعد العمل نخالط الناس، ونذهب للاجتماع مع الشباب في الاستراحات، وكأن شيئًا لم يتغير لدينا".

ولفت محمد رشود الشمري إلى حماس زملائه بالمهنة، وشغفهم بها، مشيرًا إلى أن طبيعة عملهم تتمثل باستلام الأرض، وبعدها القيام بالحفر، ثم الدفان، ثم الرص.. مؤكدًا أن "الشغل ليس عيبًا".

ولفت محمد حمود الشمري إلى روح المودة والأخوة التي تجمعهم تحت سقف واحد، وقال: "نسكن في منزل واحد، وننام بغرفة واحدة، وبعد تناول الفطور نذهب إلى عملنا بهمة ونشاط".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. 3 شباب سعوديين يروون تجربة العمل في مهنة كانت حكرًا على الأجانب
سبق

يعمل ثلاثة شباب سعوديين من شروق الشمس حتى مغيبها في مهنة تأسيس البنية التحتية للمنازل الجديدة، وهو المجال الذي كان حكرًا على الأجانب رغم أنه ذو دخل جيد، يتراوح يوميًّا من 1000 إلى 1500 ريال.

وبحسب الشاب محمد دخيل الشمري، فإن "هذه المهنة ذات دخل مُجزٍ، وتدرُّ ذهبًا"،

واصفًا خلال حديثه لبرنامج mbc في أسبوع "طعم الريال الذي يكسبونه منها بأنه له لذة خاصة عندهم".

وأضاف: "لم تقيد هذه المهنة من أنشطتنا الاجتماعية؛ فنحن بعد العمل نخالط الناس، ونذهب للاجتماع مع الشباب في الاستراحات، وكأن شيئًا لم يتغير لدينا".

ولفت محمد رشود الشمري إلى حماس زملائه بالمهنة، وشغفهم بها، مشيرًا إلى أن طبيعة عملهم تتمثل باستلام الأرض، وبعدها القيام بالحفر، ثم الدفان، ثم الرص.. مؤكدًا أن "الشغل ليس عيبًا".

ولفت محمد حمود الشمري إلى روح المودة والأخوة التي تجمعهم تحت سقف واحد، وقال: "نسكن في منزل واحد، وننام بغرفة واحدة، وبعد تناول الفطور نذهب إلى عملنا بهمة ونشاط".

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
08:34 PM

بالفيديو.. 3 شباب سعوديين يروون تجربة العمل في مهنة كانت حكرًا على الأجانب

تجمعهم علاقة محبة ومودة خلال العمل وبعده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
22,583

يعمل ثلاثة شباب سعوديين من شروق الشمس حتى مغيبها في مهنة تأسيس البنية التحتية للمنازل الجديدة، وهو المجال الذي كان حكرًا على الأجانب رغم أنه ذو دخل جيد، يتراوح يوميًّا من 1000 إلى 1500 ريال.

وبحسب الشاب محمد دخيل الشمري، فإن "هذه المهنة ذات دخل مُجزٍ، وتدرُّ ذهبًا"،

واصفًا خلال حديثه لبرنامج mbc في أسبوع "طعم الريال الذي يكسبونه منها بأنه له لذة خاصة عندهم".

وأضاف: "لم تقيد هذه المهنة من أنشطتنا الاجتماعية؛ فنحن بعد العمل نخالط الناس، ونذهب للاجتماع مع الشباب في الاستراحات، وكأن شيئًا لم يتغير لدينا".

ولفت محمد رشود الشمري إلى حماس زملائه بالمهنة، وشغفهم بها، مشيرًا إلى أن طبيعة عملهم تتمثل باستلام الأرض، وبعدها القيام بالحفر، ثم الدفان، ثم الرص.. مؤكدًا أن "الشغل ليس عيبًا".

ولفت محمد حمود الشمري إلى روح المودة والأخوة التي تجمعهم تحت سقف واحد، وقال: "نسكن في منزل واحد، وننام بغرفة واحدة، وبعد تناول الفطور نذهب إلى عملنا بهمة ونشاط".

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