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"الإحصاء" عن مرحلة تحديث العناوين: زيارة وملصق وربط بهوية رب الأسرة

تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية للتأكد من شمولية العدّ لجميع السكان

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن مرحلة تحديث العناوين هي إحدى مراحل تنفيذ تعداد السعودية 2022، ويتم خلالها زيارة الوحدة السكنية ووضع ملصق التعداد وربطه بهوية رب الأسرة.

وأوضحت أن هذه المرحلة تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية؛ للتأكد من شمولية العدّ لجميع سكان المملكة.

وكانت الهيئة قد ذكرت أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

وقالت الهيئة: إن مخرجات التعداد تُستخدم من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد؛ من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية؛ حسب الاحتياج.

الهيئة العامة للإحصاء تعداد السعودية 2022

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء" عن مرحلة تحديث العناوين: زيارة وملصق وربط بهوية رب الأسرة
سبق

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن مرحلة تحديث العناوين هي إحدى مراحل تنفيذ تعداد السعودية 2022، ويتم خلالها زيارة الوحدة السكنية ووضع ملصق التعداد وربطه بهوية رب الأسرة.

وأوضحت أن هذه المرحلة تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية؛ للتأكد من شمولية العدّ لجميع سكان المملكة.

وكانت الهيئة قد ذكرت أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

وقالت الهيئة: إن مخرجات التعداد تُستخدم من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد؛ من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية؛ حسب الاحتياج.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
01:13 PM

"الإحصاء" عن مرحلة تحديث العناوين: زيارة وملصق وربط بهوية رب الأسرة

تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية للتأكد من شمولية العدّ لجميع السكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن مرحلة تحديث العناوين هي إحدى مراحل تنفيذ تعداد السعودية 2022، ويتم خلالها زيارة الوحدة السكنية ووضع ملصق التعداد وربطه بهوية رب الأسرة.

وأوضحت أن هذه المرحلة تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية؛ للتأكد من شمولية العدّ لجميع سكان المملكة.

وكانت الهيئة قد ذكرت أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

وقالت الهيئة: إن مخرجات التعداد تُستخدم من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد؛ من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية؛ حسب الاحتياج.

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