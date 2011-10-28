الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

في الجولة الثالثة من دوري ممتاز الطائرة

حقق فريقا الأهلي والهلال فوزهما الثالث على التوالي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، وبهذا الفوز يتصدران ترتيب الفرق بـ 9 نقاط.

وكانت نتائج اليوم قد أسفرت عن فوز النصر على الاتحاد 3/2 بعد مباراة مثيرة امتدت إلى خمسة أشواط حيث نجح النصر بحسم الشوط الحاسم 15/9

وحقق الهلال فوزاً كبيراً على الفيصلي 3/1 وبذات النتيجة فاز الأهلي على الابتسام كما فاز الترجي على الوحدة 3/1 وفاز ضمك على الموج 3/2.