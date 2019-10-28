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رئيس الوزراء البوركيني يصل للرياض للمشاركة بمنتدى "مستقبل الاستثمار"

يعقد خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري

وصل كريستوف ماي داييري رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وفي التفاصيل، كان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة مانسا أو نتانا ومندوب عن المراسم الملكية.

الرياض رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو كريستوف داييري منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الوزراء البوركيني يصل للرياض للمشاركة بمنتدى "مستقبل الاستثمار"
سبق

وصل كريستوف ماي داييري رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وفي التفاصيل، كان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة مانسا أو نتانا ومندوب عن المراسم الملكية.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
11:45 PM

رئيس الوزراء البوركيني يصل للرياض للمشاركة بمنتدى "مستقبل الاستثمار"

يعقد خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,214

وصل كريستوف ماي داييري رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وفي التفاصيل، كان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة مانسا أو نتانا ومندوب عن المراسم الملكية.

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