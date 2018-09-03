النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد خبر "سبق".. العثور على مفقود "الميقات" في "الحرم المكي" وهنا قصّته

سوري الجنسية وابن الـ13 عاماً اختفى لأربعة أيام

ساهمت "سبق" في العثور على الشاب السوري المفقود بـ"ميقات قرن المنازل" يوم الأربعاء الماضي بصحة وعافية في "الحرم المكي"، وذلك بعد أيام من البحث عنه دون جدوى.

وعُثِر على الشاب البالغ (١٣ عاماً) بعد مُضِي ساعات على نشر "سبق" خبراً يوم أمس عن اختفائه من منطقة ميقات قرن المنازل، وهو بصحة جيدة، ومقيم في الحرم المكي منذ أربعة أيام ولا يعرف ما يفعل لولا لطف الله وعنايته به.

وقدّم والده شكره لـ"سبق" على تفاعلها مع قصة اختفاء ابنه، وقال: "شاهدت تكاتف وتفاعل أهل الخير مع رجال الأمن في وقفتهم غير المستغربة وبحثهم عن ابني الذي نحمد الله أن كتب الله له الحِفظ من كل مكروه.

وعن قصة اختفائه أثناء قدومهم للميقات، قال: "صغر سنه ومشاهدته حافلات المُعتمرين تغادر إلى مكّة المكرّمة، دفعته للذهاب معهم دون أن يخبرنا عن ذلك، ما تسبّب في بحثنا عنه طوال أربعة أيام متتالية.

وأضاف: "بعد نشر "سبق" خبر اختفائه، وردتنا معلومات عن مشاهدته يتجوّل في بعض المراكز التجارية القريبة من الحرم المكي، وتعرّف بعض أصحابها عليه، وبالفعل توصّلنا له من خلال كاميرات المراقبة".

وكانت "سبق" قد نشرت ليلة الأمس خبر اختفاء الشاب السوري "عمّار محمود حسناوي" الذي اختفى في ظروف غامضة بمنطقة "ميقات قرن المنازل"، وبحث الجهات الأمنية عنه.

وقال والده "محمود حسناوي" لـ"سبق": كنت في منطقة "ميقات قرن المنازل" يوم الأربعاء الماضي، وبرفقتي ابني "عمّار" (١٣ عاماً)، وشعرت بالإعِياء ورغبت في الاسترخاء قليلاً، وهو كذلك، وبعد نصف ساعة استيقظت دون أن أجد ابني بجانبي".

وأضاف: كنَّا قادمين من حفر الباطن؛ حيث نستقر هناك، وكان يحمل ابني هاتفاً محمولاً ولكن أُغلِق منذ فقدانه، ولا يزال مغلقاً لليوم الرابع على التوالي، قبل أن يتم العثور عليه أخيراً في الحرم المكي.

موسم الحج 1439هـ الحج 1439هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد خبر "سبق".. العثور على مفقود "الميقات" في "الحرم المكي" وهنا قصّته
سبق

ساهمت "سبق" في العثور على الشاب السوري المفقود بـ"ميقات قرن المنازل" يوم الأربعاء الماضي بصحة وعافية في "الحرم المكي"، وذلك بعد أيام من البحث عنه دون جدوى.

وعُثِر على الشاب البالغ (١٣ عاماً) بعد مُضِي ساعات على نشر "سبق" خبراً يوم أمس عن اختفائه من منطقة ميقات قرن المنازل، وهو بصحة جيدة، ومقيم في الحرم المكي منذ أربعة أيام ولا يعرف ما يفعل لولا لطف الله وعنايته به.

وقدّم والده شكره لـ"سبق" على تفاعلها مع قصة اختفاء ابنه، وقال: "شاهدت تكاتف وتفاعل أهل الخير مع رجال الأمن في وقفتهم غير المستغربة وبحثهم عن ابني الذي نحمد الله أن كتب الله له الحِفظ من كل مكروه.

وعن قصة اختفائه أثناء قدومهم للميقات، قال: "صغر سنه ومشاهدته حافلات المُعتمرين تغادر إلى مكّة المكرّمة، دفعته للذهاب معهم دون أن يخبرنا عن ذلك، ما تسبّب في بحثنا عنه طوال أربعة أيام متتالية.

وأضاف: "بعد نشر "سبق" خبر اختفائه، وردتنا معلومات عن مشاهدته يتجوّل في بعض المراكز التجارية القريبة من الحرم المكي، وتعرّف بعض أصحابها عليه، وبالفعل توصّلنا له من خلال كاميرات المراقبة".

وكانت "سبق" قد نشرت ليلة الأمس خبر اختفاء الشاب السوري "عمّار محمود حسناوي" الذي اختفى في ظروف غامضة بمنطقة "ميقات قرن المنازل"، وبحث الجهات الأمنية عنه.

وقال والده "محمود حسناوي" لـ"سبق": كنت في منطقة "ميقات قرن المنازل" يوم الأربعاء الماضي، وبرفقتي ابني "عمّار" (١٣ عاماً)، وشعرت بالإعِياء ورغبت في الاسترخاء قليلاً، وهو كذلك، وبعد نصف ساعة استيقظت دون أن أجد ابني بجانبي".

وأضاف: كنَّا قادمين من حفر الباطن؛ حيث نستقر هناك، وكان يحمل ابني هاتفاً محمولاً ولكن أُغلِق منذ فقدانه، ولا يزال مغلقاً لليوم الرابع على التوالي، قبل أن يتم العثور عليه أخيراً في الحرم المكي.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
08:51 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
02:57 PM

بعد خبر "سبق".. العثور على مفقود "الميقات" في "الحرم المكي" وهنا قصّته

سوري الجنسية وابن الـ13 عاماً اختفى لأربعة أيام

A A A
عمر السبيعي - الرياض
26
60,392

ساهمت "سبق" في العثور على الشاب السوري المفقود بـ"ميقات قرن المنازل" يوم الأربعاء الماضي بصحة وعافية في "الحرم المكي"، وذلك بعد أيام من البحث عنه دون جدوى.

وعُثِر على الشاب البالغ (١٣ عاماً) بعد مُضِي ساعات على نشر "سبق" خبراً يوم أمس عن اختفائه من منطقة ميقات قرن المنازل، وهو بصحة جيدة، ومقيم في الحرم المكي منذ أربعة أيام ولا يعرف ما يفعل لولا لطف الله وعنايته به.

وقدّم والده شكره لـ"سبق" على تفاعلها مع قصة اختفاء ابنه، وقال: "شاهدت تكاتف وتفاعل أهل الخير مع رجال الأمن في وقفتهم غير المستغربة وبحثهم عن ابني الذي نحمد الله أن كتب الله له الحِفظ من كل مكروه.

وعن قصة اختفائه أثناء قدومهم للميقات، قال: "صغر سنه ومشاهدته حافلات المُعتمرين تغادر إلى مكّة المكرّمة، دفعته للذهاب معهم دون أن يخبرنا عن ذلك، ما تسبّب في بحثنا عنه طوال أربعة أيام متتالية.

وأضاف: "بعد نشر "سبق" خبر اختفائه، وردتنا معلومات عن مشاهدته يتجوّل في بعض المراكز التجارية القريبة من الحرم المكي، وتعرّف بعض أصحابها عليه، وبالفعل توصّلنا له من خلال كاميرات المراقبة".

وكانت "سبق" قد نشرت ليلة الأمس خبر اختفاء الشاب السوري "عمّار محمود حسناوي" الذي اختفى في ظروف غامضة بمنطقة "ميقات قرن المنازل"، وبحث الجهات الأمنية عنه.

وقال والده "محمود حسناوي" لـ"سبق": كنت في منطقة "ميقات قرن المنازل" يوم الأربعاء الماضي، وبرفقتي ابني "عمّار" (١٣ عاماً)، وشعرت بالإعِياء ورغبت في الاسترخاء قليلاً، وهو كذلك، وبعد نصف ساعة استيقظت دون أن أجد ابني بجانبي".

وأضاف: كنَّا قادمين من حفر الباطن؛ حيث نستقر هناك، وكان يحمل ابني هاتفاً محمولاً ولكن أُغلِق منذ فقدانه، ولا يزال مغلقاً لليوم الرابع على التوالي، قبل أن يتم العثور عليه أخيراً في الحرم المكي.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,032
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,950
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,862
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,122

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة