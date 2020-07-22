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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

9 حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب البلاد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ارتفاعاً من 11 قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك تسع حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين.. وكانت الحالات الخمس الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين 22 حالة جديدة بلا أعراض ارتفاعاً من ست قبل يوم.

وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 83707 حالات حتى يوم الثلاثاء، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ارتفاعاً من 11 قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك تسع حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين.. وكانت الحالات الخمس الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين 22 حالة جديدة بلا أعراض ارتفاعاً من ست قبل يوم.

وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 83707 حالات حتى يوم الثلاثاء، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:30 AM

الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

9 حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ارتفاعاً من 11 قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك تسع حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين.. وكانت الحالات الخمس الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين 22 حالة جديدة بلا أعراض ارتفاعاً من ست قبل يوم.

وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 83707 حالات حتى يوم الثلاثاء، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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