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إسرائيل وتشاد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

"نتنياهو" اعتبرها "لحظة تاريخية"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة يقوم بها إلى نجامينا، اليوم (الأحد)، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتشاد، الدولة الإفريقية ذات الغالبية المسلمة.

وأفاد مكتب "نتنياهو" في بيان نقلته "فرانس برس"، أنه والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، أعلنا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل، بعد أن قطعتها نجامينا عام 1972.

ووصف "نتنياهو" على "تويتر" الإعلان بـ"اللحظة التاريخية".

وتأتي زيارة "نتنياهو" التي تستمر يومًا واحدًا، في أعقاب زيارة قام بها "ديبي" في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى إسرائيل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إسرائيل وتشاد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية
سبق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة يقوم بها إلى نجامينا، اليوم (الأحد)، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتشاد، الدولة الإفريقية ذات الغالبية المسلمة.

وأفاد مكتب "نتنياهو" في بيان نقلته "فرانس برس"، أنه والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، أعلنا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل، بعد أن قطعتها نجامينا عام 1972.

ووصف "نتنياهو" على "تويتر" الإعلان بـ"اللحظة التاريخية".

وتأتي زيارة "نتنياهو" التي تستمر يومًا واحدًا، في أعقاب زيارة قام بها "ديبي" في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى إسرائيل.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
04:58 PM

إسرائيل وتشاد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

"نتنياهو" اعتبرها "لحظة تاريخية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة يقوم بها إلى نجامينا، اليوم (الأحد)، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتشاد، الدولة الإفريقية ذات الغالبية المسلمة.

وأفاد مكتب "نتنياهو" في بيان نقلته "فرانس برس"، أنه والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، أعلنا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل، بعد أن قطعتها نجامينا عام 1972.

ووصف "نتنياهو" على "تويتر" الإعلان بـ"اللحظة التاريخية".

وتأتي زيارة "نتنياهو" التي تستمر يومًا واحدًا، في أعقاب زيارة قام بها "ديبي" في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى إسرائيل.

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