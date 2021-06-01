النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى صامطة يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين ببرامج توعوية

تضمنت التوعية بأضراره وطرق تقليل نسب المدخنين

دشن مساء أمس الثلاثاء مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة جازان الدكتور محمد الشريف فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين وذلك في أحد المجمعات التجارية بمحافظة صامطة والتي ينظمها مستشفى صامطة العام بحضور مساعد مدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ علي محمد سهلي.

وقال المدير الطبي بمستشفى صامطة العام الدكتور فاضل هزازي أن الفعالية اشتملت على عدة أركان توعية ‏منها الركن الخاص بالعلاقة بين التدخين وفيروس كورونا بالإضافة إلى الركن العلاجي مع الطبيب المختص

وأوضح "هزازي " أن الفعالية تهدف إلى التوعية بأضرار التدخين المباشر والتدخين القسري وتقليل نسب المدخنين في المجتمع ورفع الوعي الصحي لدى الفرد والأسرة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى صامطة يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين ببرامج توعوية
سبق

دشن مساء أمس الثلاثاء مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة جازان الدكتور محمد الشريف فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين وذلك في أحد المجمعات التجارية بمحافظة صامطة والتي ينظمها مستشفى صامطة العام بحضور مساعد مدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ علي محمد سهلي.

وقال المدير الطبي بمستشفى صامطة العام الدكتور فاضل هزازي أن الفعالية اشتملت على عدة أركان توعية ‏منها الركن الخاص بالعلاقة بين التدخين وفيروس كورونا بالإضافة إلى الركن العلاجي مع الطبيب المختص

وأوضح "هزازي " أن الفعالية تهدف إلى التوعية بأضرار التدخين المباشر والتدخين القسري وتقليل نسب المدخنين في المجتمع ورفع الوعي الصحي لدى الفرد والأسرة.


01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
11:16 PM

مستشفى صامطة يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين ببرامج توعوية

تضمنت التوعية بأضراره وطرق تقليل نسب المدخنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
235

دشن مساء أمس الثلاثاء مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة جازان الدكتور محمد الشريف فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين وذلك في أحد المجمعات التجارية بمحافظة صامطة والتي ينظمها مستشفى صامطة العام بحضور مساعد مدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ علي محمد سهلي.

وقال المدير الطبي بمستشفى صامطة العام الدكتور فاضل هزازي أن الفعالية اشتملت على عدة أركان توعية ‏منها الركن الخاص بالعلاقة بين التدخين وفيروس كورونا بالإضافة إلى الركن العلاجي مع الطبيب المختص

وأوضح "هزازي " أن الفعالية تهدف إلى التوعية بأضرار التدخين المباشر والتدخين القسري وتقليل نسب المدخنين في المجتمع ورفع الوعي الصحي لدى الفرد والأسرة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة