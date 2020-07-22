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"الفيصل" يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم الحج

تشمل تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات ومشروع أنفاق العزيزية والشعبين

اعتمد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441هـ، بمتابعة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة ميدانية من قبل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي.

وتشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مشاريع: تشغيل وصيانة مشروع المنشأة الجمرات وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة.

وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بمنطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم وهي جائحة كورونا، حيت اشتملت الخطة على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الأول بالمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

وقال: "هناك تنسيق متواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية، مبيناً أن خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضاً على مهام المركز الإعلامي في بيث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.

وأبان المتحدث الرسمي للهيئة أن الخطة التشغيلية تولي اهتماماً في متابعة مختلف المشاريع، من حيث التشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج؛ وذلك لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.

هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة موسم الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم الحج
سبق

اعتمد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441هـ، بمتابعة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة ميدانية من قبل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي.

وتشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مشاريع: تشغيل وصيانة مشروع المنشأة الجمرات وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة.

وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بمنطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم وهي جائحة كورونا، حيت اشتملت الخطة على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الأول بالمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

وقال: "هناك تنسيق متواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية، مبيناً أن خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضاً على مهام المركز الإعلامي في بيث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.

وأبان المتحدث الرسمي للهيئة أن الخطة التشغيلية تولي اهتماماً في متابعة مختلف المشاريع، من حيث التشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج؛ وذلك لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
03:26 PM

"الفيصل" يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم الحج

تشمل تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات ومشروع أنفاق العزيزية والشعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اعتمد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441هـ، بمتابعة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة ميدانية من قبل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي.

وتشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مشاريع: تشغيل وصيانة مشروع المنشأة الجمرات وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة.

وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بمنطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم وهي جائحة كورونا، حيت اشتملت الخطة على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الأول بالمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

وقال: "هناك تنسيق متواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية، مبيناً أن خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضاً على مهام المركز الإعلامي في بيث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.

وأبان المتحدث الرسمي للهيئة أن الخطة التشغيلية تولي اهتماماً في متابعة مختلف المشاريع، من حيث التشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج؛ وذلك لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.

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