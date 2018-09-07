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البلوي مديراً لسجن حقل

صدر قرار مدير سجون منطقة تبوك بتعيين النقيب أحمد بن مسلم البلوي مديراً لإدارة سجن محافظة حقل.
ويعد النقيب "البلوي " من الكفاءات المتميزة والمتفانية في أداء عملها.

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البلوي مديراً لسجن حقل
سبق

صدر قرار مدير سجون منطقة تبوك بتعيين النقيب أحمد بن مسلم البلوي مديراً لإدارة سجن محافظة حقل.
ويعد النقيب "البلوي " من الكفاءات المتميزة والمتفانية في أداء عملها.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
08:33 PM

البلوي مديراً لسجن حقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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صدر قرار مدير سجون منطقة تبوك بتعيين النقيب أحمد بن مسلم البلوي مديراً لإدارة سجن محافظة حقل.
ويعد النقيب "البلوي " من الكفاءات المتميزة والمتفانية في أداء عملها.

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