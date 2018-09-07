صدر قرار مدير سجون منطقة تبوك بتعيين النقيب أحمد بن مسلم البلوي مديراً لإدارة سجن محافظة حقل.
ويعد النقيب "البلوي " من الكفاءات المتميزة والمتفانية في أداء عملها.
البلوي مديراً لسجن حقل
صدر قرار مدير سجون منطقة تبوك بتعيين النقيب أحمد بن مسلم البلوي مديراً لإدارة سجن محافظة حقل.
ويعد النقيب "البلوي " من الكفاءات المتميزة والمتفانية في أداء عملها.
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البلوي مديراً لسجن حقلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-09-07
صدر قرار مدير سجون منطقة تبوك بتعيين النقيب أحمد بن مسلم البلوي مديراً لإدارة سجن محافظة حقل.
07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
08:33 PM
البلوي مديراً لسجن حقل
صدر قرار مدير سجون منطقة تبوك بتعيين النقيب أحمد بن مسلم البلوي مديراً لإدارة سجن محافظة حقل.
ويعد النقيب "البلوي " من الكفاءات المتميزة والمتفانية في أداء عملها.
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