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حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنَيْن تعرَّض قاربهما للعطل بعرض البحر

على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث.. وقدَّم لهم المساعدة اللازمة

صرَّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنَين، تعرّض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث، وقدمت المساعدة اللازمة لهما، وقامت بقَطْر قاربهما إلى مرسى العزيزية.

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حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنَيْن تعرَّض قاربهما للعطل بعرض البحر
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنَين، تعرّض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث، وقدمت المساعدة اللازمة لهما، وقامت بقَطْر قاربهما إلى مرسى العزيزية.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
12:50 AM

حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنَيْن تعرَّض قاربهما للعطل بعرض البحر

على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث.. وقدَّم لهم المساعدة اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنَين، تعرّض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث، وقدمت المساعدة اللازمة لهما، وقامت بقَطْر قاربهما إلى مرسى العزيزية.

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