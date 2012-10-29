حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنَيْن تعرَّض قاربهما للعطل بعرض البحر

صرَّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنَين، تعرّض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث، وقدمت المساعدة اللازمة لهما، وقامت بقَطْر قاربهما إلى مرسى العزيزية.
حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنَيْن تعرَّض قاربهما للعطل بعرض البحر
على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث.. وقدَّم لهم المساعدة اللازمة
صرَّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنَين، تعرّض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث، وقدمت المساعدة اللازمة لهما، وقامت بقَطْر قاربهما إلى مرسى العزيزية.
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حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنَيْن تعرَّض قاربهما للعطل بعرض البحروكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-29
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
12:50 AM
حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنَيْن تعرَّض قاربهما للعطل بعرض البحر
على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث.. وقدَّم لهم المساعدة اللازمة
صرَّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنَين، تعرّض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث، وقدمت المساعدة اللازمة لهما، وقامت بقَطْر قاربهما إلى مرسى العزيزية.
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