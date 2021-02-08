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تطبيق "توكلنا" شرط لممارسة كرة القدم بأحد ملاعب الحواري بالليث

اشترطه قائد مجموعة شباب ووجد تعاونًا وحماسًا كبيرًا من فريقه

في بادرة جميلة تدل على الوعي وتنمية الفكر اشترط شاب سعودي يقود مجموعة من الشباب الذين يمارسون لعبة كرة القدم في أحد ملاعب الحواري بمحافظة الليث، اشترط عليهم تحميل وتحديث تطبيق (توكلنا) لدخول التمارين الرياضية، محددًا"أعداد الذين يسمح لهم بدخول الملعب بـ 20 شخصًا فقط" .

وفي التفاصيل، تحدث الشاب سعيد محمد العمودي عن المبادرة لـ"سبق" بقوله: لدينا حافز كبير في مواصلة التمارين الرياضية المعتادة خصوصًا"أننا مجموعة واحدة منذ عشر سنوات ونحن نلعب أربعة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء".

وأضاف العمودي: "بالأمس سمعنا بأنه قد يمنع ممارسة اللعب بالحواري كونها تجمع أكثر من 20 شخصًا"، فتولدت لديه فكرة أن نستمر في ممارسة التمارين الرياضية ولكن وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبالفعل تم إجبار جميع الشباب المشاركين على تحميل تطبيق "توكلنا" والدخول مع المجموعة في التمرين على أن تكون حالته في التطبيق "غير مصاب"، أضف إلى ذلك أن الشباب الذين يحضرون متأخرين يتم جلوسهم على دكة الاحتياط ملتزمين بلبس الكمامات وكذلك بنظام التباعد الجسدي، وبالفعل قمنا اليوم بالعودة للتمارين وفق تلك الأنظمة والاحترازات.

وأكد "العمودي" : بعد تطبيق تلك الفكرة وجدنا تجاوب وحماس كبير من الشباب – ولله الحمد – لدرجة أن البعض منهم لم يكن لديه تطبيق " توكلنا " فأصبح مضطر لتحميله والتسجيل فيه ، من أجل المشاركة معنا.

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تطبيق "توكلنا" شرط لممارسة كرة القدم بأحد ملاعب الحواري بالليث
سبق

في بادرة جميلة تدل على الوعي وتنمية الفكر اشترط شاب سعودي يقود مجموعة من الشباب الذين يمارسون لعبة كرة القدم في أحد ملاعب الحواري بمحافظة الليث، اشترط عليهم تحميل وتحديث تطبيق (توكلنا) لدخول التمارين الرياضية، محددًا"أعداد الذين يسمح لهم بدخول الملعب بـ 20 شخصًا فقط" .

وفي التفاصيل، تحدث الشاب سعيد محمد العمودي عن المبادرة لـ"سبق" بقوله: لدينا حافز كبير في مواصلة التمارين الرياضية المعتادة خصوصًا"أننا مجموعة واحدة منذ عشر سنوات ونحن نلعب أربعة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء".

وأضاف العمودي: "بالأمس سمعنا بأنه قد يمنع ممارسة اللعب بالحواري كونها تجمع أكثر من 20 شخصًا"، فتولدت لديه فكرة أن نستمر في ممارسة التمارين الرياضية ولكن وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبالفعل تم إجبار جميع الشباب المشاركين على تحميل تطبيق "توكلنا" والدخول مع المجموعة في التمرين على أن تكون حالته في التطبيق "غير مصاب"، أضف إلى ذلك أن الشباب الذين يحضرون متأخرين يتم جلوسهم على دكة الاحتياط ملتزمين بلبس الكمامات وكذلك بنظام التباعد الجسدي، وبالفعل قمنا اليوم بالعودة للتمارين وفق تلك الأنظمة والاحترازات.

وأكد "العمودي" : بعد تطبيق تلك الفكرة وجدنا تجاوب وحماس كبير من الشباب – ولله الحمد – لدرجة أن البعض منهم لم يكن لديه تطبيق " توكلنا " فأصبح مضطر لتحميله والتسجيل فيه ، من أجل المشاركة معنا.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:23 PM

تطبيق "توكلنا" شرط لممارسة كرة القدم بأحد ملاعب الحواري بالليث

اشترطه قائد مجموعة شباب ووجد تعاونًا وحماسًا كبيرًا من فريقه

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عوض الفهمي - الليث
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في بادرة جميلة تدل على الوعي وتنمية الفكر اشترط شاب سعودي يقود مجموعة من الشباب الذين يمارسون لعبة كرة القدم في أحد ملاعب الحواري بمحافظة الليث، اشترط عليهم تحميل وتحديث تطبيق (توكلنا) لدخول التمارين الرياضية، محددًا"أعداد الذين يسمح لهم بدخول الملعب بـ 20 شخصًا فقط" .

وفي التفاصيل، تحدث الشاب سعيد محمد العمودي عن المبادرة لـ"سبق" بقوله: لدينا حافز كبير في مواصلة التمارين الرياضية المعتادة خصوصًا"أننا مجموعة واحدة منذ عشر سنوات ونحن نلعب أربعة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء".

وأضاف العمودي: "بالأمس سمعنا بأنه قد يمنع ممارسة اللعب بالحواري كونها تجمع أكثر من 20 شخصًا"، فتولدت لديه فكرة أن نستمر في ممارسة التمارين الرياضية ولكن وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبالفعل تم إجبار جميع الشباب المشاركين على تحميل تطبيق "توكلنا" والدخول مع المجموعة في التمرين على أن تكون حالته في التطبيق "غير مصاب"، أضف إلى ذلك أن الشباب الذين يحضرون متأخرين يتم جلوسهم على دكة الاحتياط ملتزمين بلبس الكمامات وكذلك بنظام التباعد الجسدي، وبالفعل قمنا اليوم بالعودة للتمارين وفق تلك الأنظمة والاحترازات.

وأكد "العمودي" : بعد تطبيق تلك الفكرة وجدنا تجاوب وحماس كبير من الشباب – ولله الحمد – لدرجة أن البعض منهم لم يكن لديه تطبيق " توكلنا " فأصبح مضطر لتحميله والتسجيل فيه ، من أجل المشاركة معنا.

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