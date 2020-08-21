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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الغزواني"

أكد أن دور القطاعات العسكرية مصدر فخر لجميع أبناء الوطن

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وذوي الجندي أول سلمان بن أحمد الغزواني، أحد منسوبي قوات الدفاع الجوي الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد؛ داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته؛ مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة وأمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم؛ مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان؛ معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الغزواني"
سبق

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وذوي الجندي أول سلمان بن أحمد الغزواني، أحد منسوبي قوات الدفاع الجوي الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد؛ داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته؛ مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة وأمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم؛ مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان؛ معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
03:36 PM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الغزواني"

أكد أن دور القطاعات العسكرية مصدر فخر لجميع أبناء الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وذوي الجندي أول سلمان بن أحمد الغزواني، أحد منسوبي قوات الدفاع الجوي الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد؛ داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته؛ مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة وأمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم؛ مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان؛ معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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