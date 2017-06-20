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مصادرة عُبوات مياه زمزم غير صالحة معروضة في طرق مكة

القبض على عدة باعة مخالفين وتسليمهم للجهات المختصة

صادرت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، 57 عبوة زمزم معروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة بطريق "مكة- الهدا".

ومنعت البلدية الباعة الجائلين المخالفين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي لمياه زمزم، والمتاجرة في هذا النشاط بأي شكل من الأشكال.

وقال مدير إدارة الخدمات ببلدية العزيزية الفرعية محمد المعطاني لـ"سبق": تم القبض على عدد من الباعة الجائلين المخالفين، وتسليمهم للجهات المختصة، ومصادرة وإتلاف كميات من عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك؛ نظرًا لتعرضها المباشر لأشعة الشمس، ولسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحية.

وأكد متابعة قسم الأسواق ببلدية العزيزية لكل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية؛ لتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

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مصادرة عُبوات مياه زمزم غير صالحة معروضة في طرق مكة
سبق

صادرت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، 57 عبوة زمزم معروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة بطريق "مكة- الهدا".

ومنعت البلدية الباعة الجائلين المخالفين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي لمياه زمزم، والمتاجرة في هذا النشاط بأي شكل من الأشكال.

وقال مدير إدارة الخدمات ببلدية العزيزية الفرعية محمد المعطاني لـ"سبق": تم القبض على عدد من الباعة الجائلين المخالفين، وتسليمهم للجهات المختصة، ومصادرة وإتلاف كميات من عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك؛ نظرًا لتعرضها المباشر لأشعة الشمس، ولسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحية.

وأكد متابعة قسم الأسواق ببلدية العزيزية لكل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية؛ لتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
01:37 PM

مصادرة عُبوات مياه زمزم غير صالحة معروضة في طرق مكة

القبض على عدة باعة مخالفين وتسليمهم للجهات المختصة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
4,544

صادرت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، 57 عبوة زمزم معروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة بطريق "مكة- الهدا".

ومنعت البلدية الباعة الجائلين المخالفين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي لمياه زمزم، والمتاجرة في هذا النشاط بأي شكل من الأشكال.

وقال مدير إدارة الخدمات ببلدية العزيزية الفرعية محمد المعطاني لـ"سبق": تم القبض على عدد من الباعة الجائلين المخالفين، وتسليمهم للجهات المختصة، ومصادرة وإتلاف كميات من عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك؛ نظرًا لتعرضها المباشر لأشعة الشمس، ولسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحية.

وأكد متابعة قسم الأسواق ببلدية العزيزية لكل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية؛ لتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

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