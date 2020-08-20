النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1287 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1385 خلال الـ24 ساعة الماضية

"جي ميل" و"درايف".. عطل مفاجئ يضرب خدمات "جوجل"

تضمن مشكلة تتعلق بعدم القدرة على إنشاء بريد إلكتروني

تواجه خدمات جوجل، بما في ذلك "جي ميل" و"درايف" و"دوكس"، عطلاً مفاجئًا، وهو الأمر الذي أقرت به الشركة الأمريكية العملاقة.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن المشاكل بدأت في حدود الساعة 6:30 صباحا، وقال: لكن ليس من الواضح إلى حدود الساعة سببها أو متى سيتم حلها.

وفي "جي ميل" مثلا، يواجه المستخدمون مشكلة تتعلق بعدم القدرة على إنشاء بريد إلكتروني جديد أو تحميل الملفات كمرفقات أو على "جوجل درايف".

وأضافت "جوجل" في بيان: "نحن نواصل التحقيق في المشكلة.. سنقدم تفاصيل أكثر بحلول الساعة 10:38 صباحا لإيضاح المشكل وموعد حلها".

وذكر حساب "جي ميل" الرسمي على "تويتر": "أهلا بالجميع.. شكرا على الإبلاغ.. نحن على علم بتعطل الخدمة في الوقت الحالي. ترقبوا آخر المستجدات".

يشار إلى أن خدمات جوجل، سواء المقدمة للأفراد أو الشركات، تستقطب أكثر من ملياري مستخدم.

خدمات جوجل جي ميل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"جي ميل" و"درايف".. عطل مفاجئ يضرب خدمات "جوجل"
سبق

تواجه خدمات جوجل، بما في ذلك "جي ميل" و"درايف" و"دوكس"، عطلاً مفاجئًا، وهو الأمر الذي أقرت به الشركة الأمريكية العملاقة.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن المشاكل بدأت في حدود الساعة 6:30 صباحا، وقال: لكن ليس من الواضح إلى حدود الساعة سببها أو متى سيتم حلها.

وفي "جي ميل" مثلا، يواجه المستخدمون مشكلة تتعلق بعدم القدرة على إنشاء بريد إلكتروني جديد أو تحميل الملفات كمرفقات أو على "جوجل درايف".

وأضافت "جوجل" في بيان: "نحن نواصل التحقيق في المشكلة.. سنقدم تفاصيل أكثر بحلول الساعة 10:38 صباحا لإيضاح المشكل وموعد حلها".

وذكر حساب "جي ميل" الرسمي على "تويتر": "أهلا بالجميع.. شكرا على الإبلاغ.. نحن على علم بتعطل الخدمة في الوقت الحالي. ترقبوا آخر المستجدات".

يشار إلى أن خدمات جوجل، سواء المقدمة للأفراد أو الشركات، تستقطب أكثر من ملياري مستخدم.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:22 PM

"جي ميل" و"درايف".. عطل مفاجئ يضرب خدمات "جوجل"

تضمن مشكلة تتعلق بعدم القدرة على إنشاء بريد إلكتروني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
542

تواجه خدمات جوجل، بما في ذلك "جي ميل" و"درايف" و"دوكس"، عطلاً مفاجئًا، وهو الأمر الذي أقرت به الشركة الأمريكية العملاقة.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن المشاكل بدأت في حدود الساعة 6:30 صباحا، وقال: لكن ليس من الواضح إلى حدود الساعة سببها أو متى سيتم حلها.

وفي "جي ميل" مثلا، يواجه المستخدمون مشكلة تتعلق بعدم القدرة على إنشاء بريد إلكتروني جديد أو تحميل الملفات كمرفقات أو على "جوجل درايف".

وأضافت "جوجل" في بيان: "نحن نواصل التحقيق في المشكلة.. سنقدم تفاصيل أكثر بحلول الساعة 10:38 صباحا لإيضاح المشكل وموعد حلها".

وذكر حساب "جي ميل" الرسمي على "تويتر": "أهلا بالجميع.. شكرا على الإبلاغ.. نحن على علم بتعطل الخدمة في الوقت الحالي. ترقبوا آخر المستجدات".

يشار إلى أن خدمات جوجل، سواء المقدمة للأفراد أو الشركات، تستقطب أكثر من ملياري مستخدم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,398
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,457
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,813

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة