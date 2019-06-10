احتفل أحمد الغامدي مساء أمس الأحد بزواج ابنته شيماء من الشاب أدهم الغامدي بإحدى قاعات الأفراح الكبرى بجدة بمشاركة عدد من المسؤولين والإعلاميين وقناصل بعض الدول ورجال الأعمال وأهالي العروسين.
"الغامدي" يحتفل بزواج ابنته في جدة
احتفل أحمد الغامدي مساء أمس الأحد بزواج ابنته شيماء من الشاب أدهم الغامدي بإحدى قاعات الأفراح الكبرى بجدة بمشاركة عدد من المسؤولين والإعلاميين وقناصل بعض الدول ورجال الأعمال وأهالي العروسين.
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"الغامدي" يحتفل بزواج ابنته في جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-10
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
10:06 PM
"الغامدي" يحتفل بزواج ابنته في جدة
احتفل أحمد الغامدي مساء أمس الأحد بزواج ابنته شيماء من الشاب أدهم الغامدي بإحدى قاعات الأفراح الكبرى بجدة بمشاركة عدد من المسؤولين والإعلاميين وقناصل بعض الدول ورجال الأعمال وأهالي العروسين.
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