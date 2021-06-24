النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليمن يدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي

عمل إرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني في الانقلابيين

أدان اليمن -بأشد العبارات- استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة سبعة مدنيين.

وأكّدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صدر مساء أمس، أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمّد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية ولاسيما القانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان، الذي بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني في الميليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لإدانة الهجوم وتحمل مسؤوليتهم بإلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية بما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اليمن يدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي
سبق

أدان اليمن -بأشد العبارات- استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة سبعة مدنيين.

وأكّدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صدر مساء أمس، أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمّد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية ولاسيما القانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان، الذي بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني في الميليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لإدانة الهجوم وتحمل مسؤوليتهم بإلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية بما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:45 AM

اليمن يدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي

عمل إرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني في الانقلابيين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
3
984

أدان اليمن -بأشد العبارات- استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة سبعة مدنيين.

وأكّدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صدر مساء أمس، أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمّد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية ولاسيما القانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان، الذي بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني في الميليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لإدانة الهجوم وتحمل مسؤوليتهم بإلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية بما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,144
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,985
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,608
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,894

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة