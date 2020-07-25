تعهّد باختيار امرأة للمنصب.. "بايدن" يستعد لإعلان نائبته في انتخابات الرئاسة

بين المرشحات اثنتان من أصول أفريقية

مع دخول الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية مرحلتها الأخيرة، يستعد المرشح الديموقراطي جو بادين للكشف عن الشخصية، التي اختارها لتكون نائبًا له في حال فوزه، ويرجح أن تكون امرأة سوداء.

وقبل نحو مئة يوم من موعد الاستحقاق، الذي سيتنافس فيه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يواجه نائب الرئيس الأميركي السابق مهمة صعبة في اختيار الشخصية التي ستتولى منصب نائب الرئيس في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ويتوقع أن يكشف "بايدن" في مطلع أغسطس (آب) المقبل اسم هذه الشخصية، قبل أسابيع من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي، الذي سيعقد في قسمه الأكبر هذا العام عبر الفيديو.

وقد يصبح بايدن البالغ 77 عامًا، الرئيس المنتخب الأكبر سنًا للولايات المتحدة، وهو أعلن أنه لن يسعى للترشح لولاية ثانية إن لم يسمح بذلك وضعه الذهني والجسدي، ما عزز التكهّنات بأن الشخصية التي سيرشّحها لمنصب نائب الرئيس ستكون المرشّح الأبرز للرئاسة في العام 2024.

وسبق أن تعهّد علنًا اختيار امرأة للمنصب، وبعد الاحتجاجات التي جرت مؤخرًا ضد اللامساواة العرقية على خلفية مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، طالبه ديموقراطيون باختيار مرشّحة متحدّرة من أصول إفريقية.

ومن بين المرشحات، قد يختار "بايدن" السناتورة كامالا هاريس، أو المستشارة السابقة للأمن القومي سوزان رايس (كلتاهما 55 عامًا)، لاستمالة شريحة الناخبين السود، الذين ساهموا بشكل أساسي في فوزه في الانتخابات التمهيدية، ولتلبية دعوات قيادات الحزب.

إلا أنه قد يختار السناتورة إليزابيث وارن في محاولة لتنشيط الجناح التقدمي في الحزب، علمًا أنها تبلغ 71 عامًا وبالكاد تعتبر ممثلة للجيل الجديد.

ومن الشخصيات المطروحة تامي داكوورث (52 عامًا) المتحدّرة من أصول آسيوية، وهي محاربة سابقة في الجيش الأميركي أصبحت سناتورة عن إيلينوي، ما من شأنه أن يستميل الجمهوريين المعارضين أو المستقلين الباحثين عن بديل معتدل.