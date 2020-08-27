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"هدف" يعلن شمول "تمهير" لخريجي وخريجات الدبلوم

نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" شمول برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بالإضافة إلى الحاصلين على درجة البكالوريوس من السعوديين والسعوديات.

تأتي هذه الإضافة الجديدة على برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية في إكساب المتدربين بالمهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى إسهام البرنامج في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، لتزويدهم بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر.

ويقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً لحملة البكالوريوس فأعلى، وألفي ريال شهرياً لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.


وحثّ الصندوق جميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج.

ودعا "هدف" الراغبين بالاطلاع على التفاصيل زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال الرابط: Taqat.sa.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يعلن شمول "تمهير" لخريجي وخريجات الدبلوم
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" شمول برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بالإضافة إلى الحاصلين على درجة البكالوريوس من السعوديين والسعوديات.

تأتي هذه الإضافة الجديدة على برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية في إكساب المتدربين بالمهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى إسهام البرنامج في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، لتزويدهم بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر.

ويقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً لحملة البكالوريوس فأعلى، وألفي ريال شهرياً لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.


وحثّ الصندوق جميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج.

ودعا "هدف" الراغبين بالاطلاع على التفاصيل زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال الرابط: Taqat.sa.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
03:33 PM

"هدف" يعلن شمول "تمهير" لخريجي وخريجات الدبلوم

نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" شمول برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بالإضافة إلى الحاصلين على درجة البكالوريوس من السعوديين والسعوديات.

تأتي هذه الإضافة الجديدة على برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية في إكساب المتدربين بالمهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى إسهام البرنامج في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، لتزويدهم بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر.

ويقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً لحملة البكالوريوس فأعلى، وألفي ريال شهرياً لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.


وحثّ الصندوق جميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج.

ودعا "هدف" الراغبين بالاطلاع على التفاصيل زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال الرابط: Taqat.sa.

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