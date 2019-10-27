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استمرار انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل في مخطط 2 بـ"الشرائع"

من الـ6 صباحًا ومخاوف من استمراره

تبذل شركة الكهرباء جهدها من ساعات الصباح الأولى؛ لإعادة التيار الكهربائي لعدد من المنازل في مخطط ٢ بالشرائع، بعد حدوث عطل في إحدى المحطات الملاصقة لمدرسة البنات 25، وتسبب في انقطاع التيار حتى هذه اللحظات.

وقال المواطن نايف: إن "الانقطاع وقع من الساعة 6، وتوقعنا أن يكون عطلًا مؤقتًا، إلا أنه استمرّ لساعات؛ مما جعلنا نتقدّم ببلاغ على رقم طوارئ الكهرباء.

وأضاف: "حتى هذه اللحظات لا زالت الكهرباء مقطوعة عن منازلنا، ونخشى أن يستمرّ الظلام في منازلنا حتى دخول الليل، وقد تضرّرت لدينا مواد غذائية وأدوية تحتاج إلى درجة برودة معينة، غير وجود كبار سن وأطفال".

وتابع: "كنّا نتمنى من شركة الكهرباء أن تحدّد مدة العطل، ووقت انتهاء أعمال الصيانة؛ لكي نتصرف أو نبحث عن مكان آخر لحين عودة التيار الكهربائي.

الشرائع شركة الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل في مخطط 2 بـ"الشرائع"
سبق

تبذل شركة الكهرباء جهدها من ساعات الصباح الأولى؛ لإعادة التيار الكهربائي لعدد من المنازل في مخطط ٢ بالشرائع، بعد حدوث عطل في إحدى المحطات الملاصقة لمدرسة البنات 25، وتسبب في انقطاع التيار حتى هذه اللحظات.

وقال المواطن نايف: إن "الانقطاع وقع من الساعة 6، وتوقعنا أن يكون عطلًا مؤقتًا، إلا أنه استمرّ لساعات؛ مما جعلنا نتقدّم ببلاغ على رقم طوارئ الكهرباء.

وأضاف: "حتى هذه اللحظات لا زالت الكهرباء مقطوعة عن منازلنا، ونخشى أن يستمرّ الظلام في منازلنا حتى دخول الليل، وقد تضرّرت لدينا مواد غذائية وأدوية تحتاج إلى درجة برودة معينة، غير وجود كبار سن وأطفال".

وتابع: "كنّا نتمنى من شركة الكهرباء أن تحدّد مدة العطل، ووقت انتهاء أعمال الصيانة؛ لكي نتصرف أو نبحث عن مكان آخر لحين عودة التيار الكهربائي.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
05:03 PM

استمرار انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل في مخطط 2 بـ"الشرائع"

من الـ6 صباحًا ومخاوف من استمراره

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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تبذل شركة الكهرباء جهدها من ساعات الصباح الأولى؛ لإعادة التيار الكهربائي لعدد من المنازل في مخطط ٢ بالشرائع، بعد حدوث عطل في إحدى المحطات الملاصقة لمدرسة البنات 25، وتسبب في انقطاع التيار حتى هذه اللحظات.

وقال المواطن نايف: إن "الانقطاع وقع من الساعة 6، وتوقعنا أن يكون عطلًا مؤقتًا، إلا أنه استمرّ لساعات؛ مما جعلنا نتقدّم ببلاغ على رقم طوارئ الكهرباء.

وأضاف: "حتى هذه اللحظات لا زالت الكهرباء مقطوعة عن منازلنا، ونخشى أن يستمرّ الظلام في منازلنا حتى دخول الليل، وقد تضرّرت لدينا مواد غذائية وأدوية تحتاج إلى درجة برودة معينة، غير وجود كبار سن وأطفال".

وتابع: "كنّا نتمنى من شركة الكهرباء أن تحدّد مدة العطل، ووقت انتهاء أعمال الصيانة؛ لكي نتصرف أو نبحث عن مكان آخر لحين عودة التيار الكهربائي.

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