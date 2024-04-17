"الأندية الإسبانية" ترفض خطة تقسيم المشاركة في البطولات الأوروبية

د ب أ: أظهرت أندية الدوري الإسباني لكرة القدم حالة من الغضب إزاء خطط الاتحاد الإسباني لاستخدام الترتيب الحالي لجدول المسابقة لحسم بطاقات التأهل للمنافسات الأوروبية، وذلك في حالة عدم استكمال الموسم.

وفي حالة تطبيق الخطة لن يتأهل فريق خيتافي، صاحب المركز الخامس، إلى دوري أبطال أوروبا. لكن أنخيل توريس، رئيس خيتافي، قال في تصريحات، أوردتها صحيفة "إل بايس" الإسبانية الجمعة: "الاتحاد تسرَّع، أو تجاهل القواعد. نحن متعادلون برصيد 46 نقطة مع ريال سوسييداد (صاحب المركز الرابع)، كما أننا متعادلون في فارق الأهداف". وأضاف: "تنص قواعد الدوري على أنه عندما ينتهي الموسم بهذا الشكل يُجرى الاحتكام لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين. وقد حققنا الفوز على ملعب سوسييداد". وتابع: "ترتيب الجدول الحالي يضع سوسييداد في المركز الرابع فقط؛ لأنه سجَّل عددًا أكبر من الأهداف، لكن القواعد تقضي بالاحتكام في نهاية الموسم لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة".

كذلك أبدى بلنسية اعتراضه على خطة الاتحاد؛ إذ يحتل الفريق المركز السابع. وطبقًا للخطة المطروحة من قِبل الاتحاد، فقد لا يشارك في الدوري الأوروبي.

وأعلن الاتحاد أنه في حالة عدم إقامة نهائي كأس إسبانيا بين ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو سيتأهل الفريقان إلى الدوري الأوروبي، وذلك على حساب صاحب المركز السابع في الدوري.

كذلك أبدت الأندية تذمرها إزاء توقيت إعلان الاتحاد الإسباني الخطة. وقال رئيس خيتافي: "ما لا يمكن السماح به هو إعلان ذلك الآن؛ فلم تكن هناك حاجة لذلك".

وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني: "تنفيذ هذه المقترحات ليس مسؤولية الاتحاد".