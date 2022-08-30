رُزق ، الزميل زكريا البحري ، أحد موظفي المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في قسم العمليات ، بمولوده البكر، الذي اتفق وحرمه على تسميته (فيصل) ، جعله الله من مواليد السعادة.
"البحري" يرزق بـ " فيصل"
رُزق ، الزميل زكريا البحري ، أحد موظفي المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في قسم العمليات ، بمولوده البكر، الذي اتفق وحرمه على تسميته (فيصل) ، جعله الله من مواليد السعادة.
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"البحري" يرزق بـ " فيصل"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-30
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
09:01 PM
"البحري" يرزق بـ " فيصل"
رُزق ، الزميل زكريا البحري ، أحد موظفي المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في قسم العمليات ، بمولوده البكر، الذي اتفق وحرمه على تسميته (فيصل) ، جعله الله من مواليد السعادة.
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