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"التعليم" توجّه بتعميم الآلية الجديدة بمواد الانتساب بنظام المقررات بالمدارس الثانوية الليلية

بدءًا من الصف الأول الثانوي لهذا العام 1440.. ويطبق على بقية المستويات في الأعوام القادمة

وجّهت وزارة التعليم جميع إدارات تعليم الكبار (التعليم المستمر) في المناطق والمحافظات لتطبيق آلية جديدة بشأن مواد الانتساب في نظام المقررات بالمدارس الثانوية الليلية، ويطبق بدءًا من الصف الأول الثانوي لهذا العام 1440على أن يطبق على بقية المستويات في الأعوام القادمة.

وفي التفاصيل وبناءً على التعميم السابق بشأن تطبيق نظام المقررات المرحلي والذي بدءًا من الصف الأول ثانوي عام لهذا العام 1440 وحيث اعتمدت مواد الانتساب في الخطة الدراسية للمدارس الثانوية الليلية لتعليم الكبار (التعليم المستمر)، عليه يعتمد تنظيم اختبارات مواد الانتساب لتلك المدارس كما يلي:

أولاً: يطبق هذا التنظيم على المستويين الأول والثاني بدءًا من العام الدراسي لعام 1439 هـ - 1440 هـ على جميع المدارس الثانوية الليلية لتعليم الكبار التعليم المستمر، ويطبق على بقية المستويات في الأعوام القادمة.

ثانيًا: يسجل في كل شعبة دراسية عددٌ من الطلاب من (1-35) طالبًا لمواد الانتساب لمدارس الثانوية الليلية، وإذا زاد عدد الطلاب على 40 طالبًا فيمكن فتح شعبة دراسية أخرى.

ثالثًا: يصرف للمعلمين الذين يقومون بأعمال الاختبارات لمواد الانتساب التي سجلت ومواد الانتساب المحمولة مكافأة ثماني حصص عن كل شعبة دراسية، وتشمل كتابة الأسئلة وفق مواصفات الاختبار الجيد والملاحظة، والتصحيح، ورصد الدرجات في نظام نور، واستخراج النتائج، وتصرف مستحقاتهم المالية وفق التعاميم المنظمة لمدارس تعليم الكبار التعليم المستمر.

رابعًا: تطبيق المفاضلة بين المعلمين الراغبين بالعمل في المدارس الثانوية الليلية أثناء الاختبارات وفق استمارات المفاضلة المعتمدة من الإدارة العامة لتعليم الكبار (التعليم المستمر).

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"التعليم" توجّه بتعميم الآلية الجديدة بمواد الانتساب بنظام المقررات بالمدارس الثانوية الليلية
سبق

وجّهت وزارة التعليم جميع إدارات تعليم الكبار (التعليم المستمر) في المناطق والمحافظات لتطبيق آلية جديدة بشأن مواد الانتساب في نظام المقررات بالمدارس الثانوية الليلية، ويطبق بدءًا من الصف الأول الثانوي لهذا العام 1440على أن يطبق على بقية المستويات في الأعوام القادمة.

وفي التفاصيل وبناءً على التعميم السابق بشأن تطبيق نظام المقررات المرحلي والذي بدءًا من الصف الأول ثانوي عام لهذا العام 1440 وحيث اعتمدت مواد الانتساب في الخطة الدراسية للمدارس الثانوية الليلية لتعليم الكبار (التعليم المستمر)، عليه يعتمد تنظيم اختبارات مواد الانتساب لتلك المدارس كما يلي:

أولاً: يطبق هذا التنظيم على المستويين الأول والثاني بدءًا من العام الدراسي لعام 1439 هـ - 1440 هـ على جميع المدارس الثانوية الليلية لتعليم الكبار التعليم المستمر، ويطبق على بقية المستويات في الأعوام القادمة.

ثانيًا: يسجل في كل شعبة دراسية عددٌ من الطلاب من (1-35) طالبًا لمواد الانتساب لمدارس الثانوية الليلية، وإذا زاد عدد الطلاب على 40 طالبًا فيمكن فتح شعبة دراسية أخرى.

ثالثًا: يصرف للمعلمين الذين يقومون بأعمال الاختبارات لمواد الانتساب التي سجلت ومواد الانتساب المحمولة مكافأة ثماني حصص عن كل شعبة دراسية، وتشمل كتابة الأسئلة وفق مواصفات الاختبار الجيد والملاحظة، والتصحيح، ورصد الدرجات في نظام نور، واستخراج النتائج، وتصرف مستحقاتهم المالية وفق التعاميم المنظمة لمدارس تعليم الكبار التعليم المستمر.

رابعًا: تطبيق المفاضلة بين المعلمين الراغبين بالعمل في المدارس الثانوية الليلية أثناء الاختبارات وفق استمارات المفاضلة المعتمدة من الإدارة العامة لتعليم الكبار (التعليم المستمر).

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
12:58 AM

"التعليم" توجّه بتعميم الآلية الجديدة بمواد الانتساب بنظام المقررات بالمدارس الثانوية الليلية

بدءًا من الصف الأول الثانوي لهذا العام 1440.. ويطبق على بقية المستويات في الأعوام القادمة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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وجّهت وزارة التعليم جميع إدارات تعليم الكبار (التعليم المستمر) في المناطق والمحافظات لتطبيق آلية جديدة بشأن مواد الانتساب في نظام المقررات بالمدارس الثانوية الليلية، ويطبق بدءًا من الصف الأول الثانوي لهذا العام 1440على أن يطبق على بقية المستويات في الأعوام القادمة.

وفي التفاصيل وبناءً على التعميم السابق بشأن تطبيق نظام المقررات المرحلي والذي بدءًا من الصف الأول ثانوي عام لهذا العام 1440 وحيث اعتمدت مواد الانتساب في الخطة الدراسية للمدارس الثانوية الليلية لتعليم الكبار (التعليم المستمر)، عليه يعتمد تنظيم اختبارات مواد الانتساب لتلك المدارس كما يلي:

أولاً: يطبق هذا التنظيم على المستويين الأول والثاني بدءًا من العام الدراسي لعام 1439 هـ - 1440 هـ على جميع المدارس الثانوية الليلية لتعليم الكبار التعليم المستمر، ويطبق على بقية المستويات في الأعوام القادمة.

ثانيًا: يسجل في كل شعبة دراسية عددٌ من الطلاب من (1-35) طالبًا لمواد الانتساب لمدارس الثانوية الليلية، وإذا زاد عدد الطلاب على 40 طالبًا فيمكن فتح شعبة دراسية أخرى.

ثالثًا: يصرف للمعلمين الذين يقومون بأعمال الاختبارات لمواد الانتساب التي سجلت ومواد الانتساب المحمولة مكافأة ثماني حصص عن كل شعبة دراسية، وتشمل كتابة الأسئلة وفق مواصفات الاختبار الجيد والملاحظة، والتصحيح، ورصد الدرجات في نظام نور، واستخراج النتائج، وتصرف مستحقاتهم المالية وفق التعاميم المنظمة لمدارس تعليم الكبار التعليم المستمر.

رابعًا: تطبيق المفاضلة بين المعلمين الراغبين بالعمل في المدارس الثانوية الليلية أثناء الاختبارات وفق استمارات المفاضلة المعتمدة من الإدارة العامة لتعليم الكبار (التعليم المستمر).

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