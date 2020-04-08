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زايد الحارثي: التباعد الاجتماعي في زمن "كورونا" واجب ديني وطني

دعا الناس لتحمل المسؤولية قبل أن تضيع الجهود الاحترازية هدرًا

قال البروفسور زايد الحارثي: إن "الحمية الاجتماعية" بالبقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي والتزام الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصحية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا؛ واجب ديني وطني.

وأضاف أن المسؤولية الفردية والاجتماعية لم تعد اختيارية، بل أصبحت واجبًا دينيًّا ووطنيًّا اجتماعيًّا.

وتابع: "كل فرد منّا مسؤول عن نفسه ومن حوله أو في رعايته، ويجب أن نتعاون على المؤازرة والتكاتف بكل معنى الكلمة لجهود الدولة وتعليماتها، وألا نتساهل في التجاوز والمخالفة لكي لا نغرق جميعًا، واللهَ أسال أن يحمينا جميعًا".

وقال البروفسور "الحارثي": إن "تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروسَ كورونا المستجد، بأعلى درجات الخطورة، من وباء Epidemic إلى جائحة Pandemic؛ يعني أن الأمر خطير جدًّا، بعد أن اجتاح العالم وبسرعة هائلة".

وأضاف: "المنظمة ناشدت مرارًا وتكرارًا جميع الدول بعمل كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة، على المستويين الحكومي والشعبي".

وقال: "لكن من توفيق الله، أنّ حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، كانت ولا تزال من أوائل الدول التي تنبّهت لهذه الجائحة أو الكارثة العالمية، حماية للمواطن والمقيم والمسلمين والضيوف، وقررت إيقاف العمرة والصلاة في المساجد والمولات والجامعات والمدارس والتجمعات، وإيقاف الطيران الدولي والداخلي وكل ما يسهل أو يساعد على انتشار عدوى الفيروس".

ولفت إلى أن هذه الجهود لن تكفي وحدها؛ فمسؤولية الناس على أرض هذا الوطن إذا لم تتواكب مع ما يبذل من جهود ومناشدات في اتباع التعليمات وتحمل المسؤولية.

ونوه إلى شفافية وزير الصحة، حينما يدق ناقوس الخطر، قبل أن تتفلت الأمور وتضيع الجهود هدرًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زايد الحارثي: التباعد الاجتماعي في زمن "كورونا" واجب ديني وطني
سبق

قال البروفسور زايد الحارثي: إن "الحمية الاجتماعية" بالبقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي والتزام الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصحية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا؛ واجب ديني وطني.

وأضاف أن المسؤولية الفردية والاجتماعية لم تعد اختيارية، بل أصبحت واجبًا دينيًّا ووطنيًّا اجتماعيًّا.

وتابع: "كل فرد منّا مسؤول عن نفسه ومن حوله أو في رعايته، ويجب أن نتعاون على المؤازرة والتكاتف بكل معنى الكلمة لجهود الدولة وتعليماتها، وألا نتساهل في التجاوز والمخالفة لكي لا نغرق جميعًا، واللهَ أسال أن يحمينا جميعًا".

وقال البروفسور "الحارثي": إن "تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروسَ كورونا المستجد، بأعلى درجات الخطورة، من وباء Epidemic إلى جائحة Pandemic؛ يعني أن الأمر خطير جدًّا، بعد أن اجتاح العالم وبسرعة هائلة".

وأضاف: "المنظمة ناشدت مرارًا وتكرارًا جميع الدول بعمل كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة، على المستويين الحكومي والشعبي".

وقال: "لكن من توفيق الله، أنّ حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، كانت ولا تزال من أوائل الدول التي تنبّهت لهذه الجائحة أو الكارثة العالمية، حماية للمواطن والمقيم والمسلمين والضيوف، وقررت إيقاف العمرة والصلاة في المساجد والمولات والجامعات والمدارس والتجمعات، وإيقاف الطيران الدولي والداخلي وكل ما يسهل أو يساعد على انتشار عدوى الفيروس".

ولفت إلى أن هذه الجهود لن تكفي وحدها؛ فمسؤولية الناس على أرض هذا الوطن إذا لم تتواكب مع ما يبذل من جهود ومناشدات في اتباع التعليمات وتحمل المسؤولية.

ونوه إلى شفافية وزير الصحة، حينما يدق ناقوس الخطر، قبل أن تتفلت الأمور وتضيع الجهود هدرًا.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
07:30 PM

زايد الحارثي: التباعد الاجتماعي في زمن "كورونا" واجب ديني وطني

دعا الناس لتحمل المسؤولية قبل أن تضيع الجهود الاحترازية هدرًا

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عبدالحكيم شار - الرياض
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قال البروفسور زايد الحارثي: إن "الحمية الاجتماعية" بالبقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي والتزام الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصحية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا؛ واجب ديني وطني.

وأضاف أن المسؤولية الفردية والاجتماعية لم تعد اختيارية، بل أصبحت واجبًا دينيًّا ووطنيًّا اجتماعيًّا.

وتابع: "كل فرد منّا مسؤول عن نفسه ومن حوله أو في رعايته، ويجب أن نتعاون على المؤازرة والتكاتف بكل معنى الكلمة لجهود الدولة وتعليماتها، وألا نتساهل في التجاوز والمخالفة لكي لا نغرق جميعًا، واللهَ أسال أن يحمينا جميعًا".

وقال البروفسور "الحارثي": إن "تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروسَ كورونا المستجد، بأعلى درجات الخطورة، من وباء Epidemic إلى جائحة Pandemic؛ يعني أن الأمر خطير جدًّا، بعد أن اجتاح العالم وبسرعة هائلة".

وأضاف: "المنظمة ناشدت مرارًا وتكرارًا جميع الدول بعمل كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة، على المستويين الحكومي والشعبي".

وقال: "لكن من توفيق الله، أنّ حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، كانت ولا تزال من أوائل الدول التي تنبّهت لهذه الجائحة أو الكارثة العالمية، حماية للمواطن والمقيم والمسلمين والضيوف، وقررت إيقاف العمرة والصلاة في المساجد والمولات والجامعات والمدارس والتجمعات، وإيقاف الطيران الدولي والداخلي وكل ما يسهل أو يساعد على انتشار عدوى الفيروس".

ولفت إلى أن هذه الجهود لن تكفي وحدها؛ فمسؤولية الناس على أرض هذا الوطن إذا لم تتواكب مع ما يبذل من جهود ومناشدات في اتباع التعليمات وتحمل المسؤولية.

ونوه إلى شفافية وزير الصحة، حينما يدق ناقوس الخطر، قبل أن تتفلت الأمور وتضيع الجهود هدرًا.

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