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تعليم الرياض يعتمد خطته لحث 90 ألف من منسوبيه على أخذ اللقاح

استعدادًا للعودة للحياة الطبيعية الآمنة وانتظام العملية التعليمية

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خطتها للتحصين ضد فيروس "كورونا" وحث منسوبيها لتلقي اللقاح؛ استعدادًا للعودة للحياة الطبيعية الآمنة وانتظام العملية التعليمية للعام الدراسي القادم 1443هـــ، ذكر ذلك مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

وقال "الوهيبي": الخطة تأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم الذي تضمَّن التأكيد على قيام الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح, وبناءً على توجيهات وزير التعليم بإعداد خطة لتلقي منسوبي التعليم والمستفيدين لقاح كورونا والتأكيد على أهمية أخذ اللقاح الذي سيكون ضمن الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين أو المستفيدين من دخول المقار التعليمية، وذلك لضمان سرعة عودة الحياة الطبيعية وانتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي القادم.

وأضاف: الخطة تستهدف 90 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات ممن تنطبق عليهم شروط أخذ اللقاح، وكذلك المستفيدين من أولياء الأمور وغيرهم.

وأكد "الوهيبي" خلال اعتماده للخطة الزمنية على حصر أعداد المحصّنين في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس ورفعها عبر بوابة الرياض التعليمية وتحديثها دوريًا.

وشدد على أهمية تواصل جميع الإدارات و مكاتب التعليم و المدارس مع منسوبيها عبر الحسابات الرسمية لبث مختلف الرسائل التوعوية بأهمية تلقي اللقاح لضمان انتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 1443هــ.

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تعليم الرياض يعتمد خطته لحث 90 ألف من منسوبيه على أخذ اللقاح
سبق

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خطتها للتحصين ضد فيروس "كورونا" وحث منسوبيها لتلقي اللقاح؛ استعدادًا للعودة للحياة الطبيعية الآمنة وانتظام العملية التعليمية للعام الدراسي القادم 1443هـــ، ذكر ذلك مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

وقال "الوهيبي": الخطة تأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم الذي تضمَّن التأكيد على قيام الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح, وبناءً على توجيهات وزير التعليم بإعداد خطة لتلقي منسوبي التعليم والمستفيدين لقاح كورونا والتأكيد على أهمية أخذ اللقاح الذي سيكون ضمن الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين أو المستفيدين من دخول المقار التعليمية، وذلك لضمان سرعة عودة الحياة الطبيعية وانتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي القادم.

وأضاف: الخطة تستهدف 90 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات ممن تنطبق عليهم شروط أخذ اللقاح، وكذلك المستفيدين من أولياء الأمور وغيرهم.

وأكد "الوهيبي" خلال اعتماده للخطة الزمنية على حصر أعداد المحصّنين في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس ورفعها عبر بوابة الرياض التعليمية وتحديثها دوريًا.

وشدد على أهمية تواصل جميع الإدارات و مكاتب التعليم و المدارس مع منسوبيها عبر الحسابات الرسمية لبث مختلف الرسائل التوعوية بأهمية تلقي اللقاح لضمان انتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 1443هــ.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
05:03 PM

تعليم الرياض يعتمد خطته لحث 90 ألف من منسوبيه على أخذ اللقاح

استعدادًا للعودة للحياة الطبيعية الآمنة وانتظام العملية التعليمية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خطتها للتحصين ضد فيروس "كورونا" وحث منسوبيها لتلقي اللقاح؛ استعدادًا للعودة للحياة الطبيعية الآمنة وانتظام العملية التعليمية للعام الدراسي القادم 1443هـــ، ذكر ذلك مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

وقال "الوهيبي": الخطة تأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم الذي تضمَّن التأكيد على قيام الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح, وبناءً على توجيهات وزير التعليم بإعداد خطة لتلقي منسوبي التعليم والمستفيدين لقاح كورونا والتأكيد على أهمية أخذ اللقاح الذي سيكون ضمن الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين أو المستفيدين من دخول المقار التعليمية، وذلك لضمان سرعة عودة الحياة الطبيعية وانتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي القادم.

وأضاف: الخطة تستهدف 90 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات ممن تنطبق عليهم شروط أخذ اللقاح، وكذلك المستفيدين من أولياء الأمور وغيرهم.

وأكد "الوهيبي" خلال اعتماده للخطة الزمنية على حصر أعداد المحصّنين في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس ورفعها عبر بوابة الرياض التعليمية وتحديثها دوريًا.

وشدد على أهمية تواصل جميع الإدارات و مكاتب التعليم و المدارس مع منسوبيها عبر الحسابات الرسمية لبث مختلف الرسائل التوعوية بأهمية تلقي اللقاح لضمان انتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 1443هــ.

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