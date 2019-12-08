مدير الأمن العام: المملكة جعلت النهضة الاتصالية والمعلوماتية "من الأولويات"

ترأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أولى جلسات الملتقى الخامس "للاتصالات وتقنية المعلومات" الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي، بمشاركة كل مديري الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف مناطق المملكة، وبحضور مساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات العامة وقادة القوات. ورحب مدير الأمن العام في مستهل كلمته بكل المجتمعين، ناقلاً لهم تحيات وزير الداخلية وتطلعاته على أن تكون مخرجات هذا الملتقى متجانسة مع الدعم والتعزيز الذي يتلقاه الأمن العام من القيادة الرشيدة -حفظها الله- في ظل التوجيهات السديدة لوزير الداخلية التي تؤكد أهمية الاستمرار والتوسع في إحلال التقنية وأمن المعلومة خدمة للمستفيدين من أعمال الأمن العام بمختلف المناطق. وقال "الحربي" إن هذا الملتقى "يقام في ظل التطورات المتلاحقة للتقنية المعلوماتية والاتصالية التي تعاظم دورها حديثاً، وتوسع الاعتماد عليها بفضل ما وفرته حكومتنا الكريمة من إمكانيات عالية أسهمت في اختصار للوقت والجهد وتقريب المسافات وتسهيل للخدمة التي يطمح المواطن والمقيم الحصول عليها من إدارات الأمن العام "أمنياً أو مرورياً أو إنسانياً"، وليس لنا عذر في مواكبة النهضة الاتصالية والمعلوماتية التي نشهد تناميها كل يوم، خاصة أن المملكة جعلتها ضمن الأولويات التطويرية التي تحقق فيها الشيء الكثير". وكان الملتقى قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمدير الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالأمن العام اللواء سلمان السلمان، استعرض من خلالها أبرز الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمساهم في إنجاح مهام الأمن العام وإداراته المختلفة بكل مناطق المملكة، كما استعرض أبرز محاور الملتقى الخامس التي منها مراجعة جميع الاحتياجات التقنية التي تحتاجها المرحلة القادمة، ومراجعة المهام العلمية والتقنية لإدارات المناطق، كما تم استعراض أبرز المستجدات التقنية التي سيتم تطبيقها في موسم الحج والعمرة هذا العام ومراجعة أبرز الأنظمة التى تم تفعيلها في المناطق التي من شأنها تسهيل الخدمة للمستفيدين من خدمات الأمن العام في جميع مناطق المملكة ومتطلبات التقنية الحديثة في المناطق وخطط تأمينها واحتياجاتها من القوى البشرية والتدريب المتخصص والتدريب على رأس العمل. وقُدّم عقب ذلك فيلم وثائقي عن الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أبرِزت من خلاله جملة من الجهود المبذولة ولمحة عن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، ثم دشن مدير الأمن العام المعرض المصاحب للملتقى.

مدير الأمن العام: المملكة جعلت النهضة الاتصالية والمعلوماتية "من الأولويات" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-08 ترأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أولى جلسات الملتقى الخامس "للاتصالات وتقنية المعلومات" الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي، بمشاركة كل مديري الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف مناطق المملكة، وبحضور مساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات العامة وقادة القوات.



ورحب مدير الأمن العام في مستهل كلمته بكل المجتمعين، ناقلاً لهم تحيات وزير الداخلية وتطلعاته على أن تكون مخرجات هذا الملتقى متجانسة مع الدعم والتعزيز الذي يتلقاه الأمن العام من القيادة الرشيدة -حفظها الله- في ظل التوجيهات السديدة لوزير الداخلية التي تؤكد أهمية الاستمرار والتوسع في إحلال التقنية وأمن المعلومة خدمة للمستفيدين من أعمال الأمن العام بمختلف المناطق.



وقال "الحربي" إن هذا الملتقى "يقام في ظل التطورات المتلاحقة للتقنية المعلوماتية والاتصالية التي تعاظم دورها حديثاً، وتوسع الاعتماد عليها بفضل ما وفرته حكومتنا الكريمة من إمكانيات عالية أسهمت في اختصار للوقت والجهد وتقريب المسافات وتسهيل للخدمة التي يطمح المواطن والمقيم الحصول عليها من إدارات الأمن العام "أمنياً أو مرورياً أو إنسانياً"، وليس لنا عذر في مواكبة النهضة الاتصالية والمعلوماتية التي نشهد تناميها كل يوم، خاصة أن المملكة جعلتها ضمن الأولويات التطويرية التي تحقق فيها الشيء الكثير".



وكان الملتقى قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمدير الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالأمن العام اللواء سلمان السلمان، استعرض من خلالها أبرز الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمساهم في إنجاح مهام الأمن العام وإداراته المختلفة بكل مناطق المملكة، كما استعرض أبرز محاور الملتقى الخامس التي منها مراجعة جميع الاحتياجات التقنية التي تحتاجها المرحلة القادمة، ومراجعة المهام العلمية والتقنية لإدارات المناطق، كما تم استعراض أبرز المستجدات التقنية التي سيتم تطبيقها في موسم الحج والعمرة هذا العام ومراجعة أبرز الأنظمة التى تم تفعيلها في المناطق التي من شأنها تسهيل الخدمة للمستفيدين من خدمات الأمن العام في جميع مناطق المملكة ومتطلبات التقنية الحديثة في المناطق وخطط تأمينها واحتياجاتها من القوى البشرية والتدريب المتخصص والتدريب على رأس العمل.



وقُدّم عقب ذلك فيلم وثائقي عن الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أبرِزت من خلاله جملة من الجهود المبذولة ولمحة عن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، ثم دشن مدير الأمن العام المعرض المصاحب للملتقى.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 03:47 PM

مدير الأمن العام: المملكة جعلت النهضة الاتصالية والمعلوماتية "من الأولويات" خلال ترؤس "الحربي" لأولى جلسات الملتقى الخامس لأنظمة الاتصالات بالأمن العام





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ترأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أولى جلسات الملتقى الخامس "للاتصالات وتقنية المعلومات" الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي، بمشاركة كل مديري الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف مناطق المملكة، وبحضور مساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات العامة وقادة القوات.



ورحب مدير الأمن العام في مستهل كلمته بكل المجتمعين، ناقلاً لهم تحيات وزير الداخلية وتطلعاته على أن تكون مخرجات هذا الملتقى متجانسة مع الدعم والتعزيز الذي يتلقاه الأمن العام من القيادة الرشيدة -حفظها الله- في ظل التوجيهات السديدة لوزير الداخلية التي تؤكد أهمية الاستمرار والتوسع في إحلال التقنية وأمن المعلومة خدمة للمستفيدين من أعمال الأمن العام بمختلف المناطق.



وقال "الحربي" إن هذا الملتقى "يقام في ظل التطورات المتلاحقة للتقنية المعلوماتية والاتصالية التي تعاظم دورها حديثاً، وتوسع الاعتماد عليها بفضل ما وفرته حكومتنا الكريمة من إمكانيات عالية أسهمت في اختصار للوقت والجهد وتقريب المسافات وتسهيل للخدمة التي يطمح المواطن والمقيم الحصول عليها من إدارات الأمن العام "أمنياً أو مرورياً أو إنسانياً"، وليس لنا عذر في مواكبة النهضة الاتصالية والمعلوماتية التي نشهد تناميها كل يوم، خاصة أن المملكة جعلتها ضمن الأولويات التطويرية التي تحقق فيها الشيء الكثير".



وكان الملتقى قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمدير الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالأمن العام اللواء سلمان السلمان، استعرض من خلالها أبرز الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمساهم في إنجاح مهام الأمن العام وإداراته المختلفة بكل مناطق المملكة، كما استعرض أبرز محاور الملتقى الخامس التي منها مراجعة جميع الاحتياجات التقنية التي تحتاجها المرحلة القادمة، ومراجعة المهام العلمية والتقنية لإدارات المناطق، كما تم استعراض أبرز المستجدات التقنية التي سيتم تطبيقها في موسم الحج والعمرة هذا العام ومراجعة أبرز الأنظمة التى تم تفعيلها في المناطق التي من شأنها تسهيل الخدمة للمستفيدين من خدمات الأمن العام في جميع مناطق المملكة ومتطلبات التقنية الحديثة في المناطق وخطط تأمينها واحتياجاتها من القوى البشرية والتدريب المتخصص والتدريب على رأس العمل.



وقُدّم عقب ذلك فيلم وثائقي عن الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أبرِزت من خلاله جملة من الجهود المبذولة ولمحة عن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، ثم دشن مدير الأمن العام المعرض المصاحب للملتقى.