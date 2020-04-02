النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تعلن تأجيل موعد قمة العمل المناخي 26

بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجدّ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن تأجيل موعد انعقاد قمة العمل المناخي "COP26" بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الأعمال البريطاني ألوك شورما، في بيان؛ أنه تم تأجيل القمة نتيجة للتحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم أجمع؛ حيث ينصبّ جُل تركيز الدول الآن على محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شورما بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "سنواصل العمل مع الشركاء لتحقيق الأهداف الممكنة لمعالجة أزمة المناخ والاتفاق على موعد جديد للقمة".


وكان من المقرّر أن تستضيف مدينة غلاسكو الأسكتلندية، في شهر سبتمبر المقبل، القمة الأممية السادسة والعشرين، بحضور أكثر من 30,000 مشارك من جميع أنحاء العالم، من بينهم خبراء مناخ وقادة أعمال ومواطنون للاتفاق على عمل طموح لمعالجة مشكلة تغير المناخ.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا تعلن تأجيل موعد قمة العمل المناخي 26
سبق

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن تأجيل موعد انعقاد قمة العمل المناخي "COP26" بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الأعمال البريطاني ألوك شورما، في بيان؛ أنه تم تأجيل القمة نتيجة للتحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم أجمع؛ حيث ينصبّ جُل تركيز الدول الآن على محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شورما بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "سنواصل العمل مع الشركاء لتحقيق الأهداف الممكنة لمعالجة أزمة المناخ والاتفاق على موعد جديد للقمة".


وكان من المقرّر أن تستضيف مدينة غلاسكو الأسكتلندية، في شهر سبتمبر المقبل، القمة الأممية السادسة والعشرين، بحضور أكثر من 30,000 مشارك من جميع أنحاء العالم، من بينهم خبراء مناخ وقادة أعمال ومواطنون للاتفاق على عمل طموح لمعالجة مشكلة تغير المناخ.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
06:00 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:17 PM

بريطانيا تعلن تأجيل موعد قمة العمل المناخي 26

بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجدّ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
331

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن تأجيل موعد انعقاد قمة العمل المناخي "COP26" بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الأعمال البريطاني ألوك شورما، في بيان؛ أنه تم تأجيل القمة نتيجة للتحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم أجمع؛ حيث ينصبّ جُل تركيز الدول الآن على محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شورما بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "سنواصل العمل مع الشركاء لتحقيق الأهداف الممكنة لمعالجة أزمة المناخ والاتفاق على موعد جديد للقمة".


وكان من المقرّر أن تستضيف مدينة غلاسكو الأسكتلندية، في شهر سبتمبر المقبل، القمة الأممية السادسة والعشرين، بحضور أكثر من 30,000 مشارك من جميع أنحاء العالم، من بينهم خبراء مناخ وقادة أعمال ومواطنون للاتفاق على عمل طموح لمعالجة مشكلة تغير المناخ.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,810
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,719
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,450
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,841

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة