بريطانيا تعلن تأجيل موعد قمة العمل المناخي 26

بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجدّ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن تأجيل موعد انعقاد قمة العمل المناخي "COP26" بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الأعمال البريطاني ألوك شورما، في بيان؛ أنه تم تأجيل القمة نتيجة للتحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم أجمع؛ حيث ينصبّ جُل تركيز الدول الآن على محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شورما بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "سنواصل العمل مع الشركاء لتحقيق الأهداف الممكنة لمعالجة أزمة المناخ والاتفاق على موعد جديد للقمة".



وكان من المقرّر أن تستضيف مدينة غلاسكو الأسكتلندية، في شهر سبتمبر المقبل، القمة الأممية السادسة والعشرين، بحضور أكثر من 30,000 مشارك من جميع أنحاء العالم، من بينهم خبراء مناخ وقادة أعمال ومواطنون للاتفاق على عمل طموح لمعالجة مشكلة تغير المناخ.