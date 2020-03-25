صور رائعة .. هكذا التزم سكان #العاصمة_المقدّسة بقرار #منع_التجوّل في يومه الثاني

الفيصل كان قد قدّم شكره لسكان المنطقة أمس وجميع القطاعات الأمنية في الميدان

نشرت هيئة تطوير مكة، صباح اليوم، صوراً عدة ترصد التزام سكان #العاصمة_المقدّسة بقرار #منع_التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس #كورونا في ثاني أيام تنفيذ المنع.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، ‏قد اطلع أمس، على تقرير عن حالة منع التجوّل في يومه ‏الأول بالمنطقة، والذي رفعه له ‏وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

وقدّم الفيصل شكره لسكان المنطقة، على ‏تجاوبهم المميّز مع قرار منع التجوّل ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان، مثمّناً الدور الذي يقومون به.