روسيا تستبعد تقديم أي تنازلات في المحادثات مع أمريكا لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية

"ريابكوف" أشار إلى خيبة ظن موسكو مما صدر عن واشنطن

استبعدت روسيا اليوم (الأحد) تقديم أي تنازل قبيل بدء محادثات في جنيف مع الولايات المتحدة في محاولة لنزع فتيل الأزمة المتفجرة بشأن أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي يشارك في المفاوضات: "لن نقبل بأي تنازل، هذا أمر مستبعد تمامًا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "خاب ظننا بالإشارات الصادرة في الأيام الأخيرة من واشنطن وبروكسل أيضًا".





وينطلق الأسبوع الدبلوماسي البالغ الحساسية، بلقاء ثنائي بين نائبي وزيري خارجية البلدين، الأميركية ويندي شيرمان والروسي سيرغي ريابكوف.

ويتواصل بعدها باجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الأربعاء المقبل في بروكسل ومن ثم بلقاء الخميس في فيينا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بغية إشراك الأوروبيين الذين يخشون تهميشهم.