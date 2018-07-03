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الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من الرؤية على المرتفعات

قالت: أتربة وغبار على مناطق: الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-42 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط.

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الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من الرؤية على المرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-42 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:11 AM

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من الرؤية على المرتفعات

قالت: أتربة وغبار على مناطق: الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
6,258

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-42 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط.

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